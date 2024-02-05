تحذيرات إيرانية عاجلة لقيادات الصف الاول للمليشيات الحوثية في اليمن

الإثنين 05 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة عن تلقي قيادة جماعة الحوثي تحذيرات إيرانية طارئة عقب استهداف مقاتلات أمريكية لقيادات في فصائل عراقية موالية لإيران في العراق .

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن قيادة الحوثيين تلقت تحذيرات إيرانية من عمليات استهداف مباشرة من قبل القوات الأمريكية والبريطانية لقيادات بارزة في الصف الأول وذلك عقب تنفيذ المقاتلات الأمريكية والبريطانية على غرار ما تعرضت له قيادات في الفصائل العراقية الموالية لإيران من قبيل استهداف القيادي البارز في حركة النجباء العراقية التابعة للحشد الشعبي "أبو تقوى السعيدي" وتوجيه ضربات جوية مباغتة لمقار تابعة لحزب الله العراقي .

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وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن والمخابرات التابعة لميلشيا الحوثي وجهت تحذيرات طارئة عطفا على التحذيرات الإيرانية للقيادات البارزة في الجماعة شددت على توخي الحذر في التحركات وتجنب عقد اجتماعات في أماكن مغلقة تحسبا لأي عمليات استهداف محتملة من قبل الطائرات الأمريكية والبريطانية.