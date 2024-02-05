تحذيرات إيرانية عاجلة لقيادات الصف الاول للمليشيات الحوثية في اليمن مأرب برس ينشر السيرة الذاتية لرئيس الوزراء د احمد عوض بن مبارك عاجل..قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للحكومة خلفا لمعين عبد الملك وتعيين الاخير في هذا المنصب قاذفات B1 الأمريكية العملاقة في طريقها لتأديب المليشيات الحوثية في اليمن.. وضربات استباقية دكت قدرات الحوثيين البحرية على خلاف ادعاءات الحوثيين ..الكشف عن إصابات مباشرة وخسائر مؤثرة جراء الضربات الامريكية والبريطانية على مواقع الميلشيا بثلاث محافظات يمنية إشادة رسمية بمؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي ووزارة الشؤون الاجتماعية تصفها بأنها مؤسسة رائدة توكل كرمان: الحوثيون يدعون الله ليلا ونهارا ألا يتوقف إطلاق النار في غزة ..إنهم قلقون للغاية لقد جلبت لهم مصالح لا أول لها ولا آخر تداعيات انهيار الريال تتفاقم.. دعوات لاضراب مرحلي بتعز وتهديدات بتصعيد غير مسبوق بعدن الدولار في مناطق الشرعية يقترب من 1700ريال.. آخر تحديث بأسعار الصرف هذا اليوم توقيت مباريات نصف نهائي كأس آسيا
كشفت مصادر مطلعة عن تلقي قيادة جماعة الحوثي تحذيرات إيرانية طارئة عقب استهداف مقاتلات أمريكية لقيادات في فصائل عراقية موالية لإيران في العراق .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن قيادة الحوثيين تلقت تحذيرات إيرانية من عمليات استهداف مباشرة من قبل القوات الأمريكية والبريطانية لقيادات بارزة في الصف الأول وذلك عقب تنفيذ المقاتلات الأمريكية والبريطانية على غرار ما تعرضت له قيادات في الفصائل العراقية الموالية لإيران من قبيل استهداف القيادي البارز في حركة النجباء العراقية التابعة للحشد الشعبي "أبو تقوى السعيدي" وتوجيه ضربات جوية مباغتة لمقار تابعة لحزب الله العراقي .
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وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن والمخابرات التابعة لميلشيا الحوثي وجهت تحذيرات طارئة عطفا على التحذيرات الإيرانية للقيادات البارزة في الجماعة شددت على توخي الحذر في التحركات وتجنب عقد اجتماعات في أماكن مغلقة تحسبا لأي عمليات استهداف محتملة من قبل الطائرات الأمريكية والبريطانية.