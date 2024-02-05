مأرب برس ينشر السيرة الذاتية لرئيس الوزراء د احمد عوض بن مبارك

الإثنين 05 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٥٦) لسنة ٢٠٢٤م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء.

مارب برس ينشر السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الجديد:

ينحدر أحمد عوض بن مبارك من مدينة عدن، من مواليد 1968،أب لثلاثة أطفال (خالد عمرو ، نور) وحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بغداد في العراق.

-شغل منصب مدير مركز إدارة الأعمال للدراسات العليا في جامعة صنعاء المركز الذي تديره جامعة صنعاء بالشراكة مع كليّة ماسترخت للإدارة في هولندا

-درس بن مبارك إدارة كلا من الإنتاج والعمليات، الجودة الشاملة، الاستراتيجية، دارسات الجدوى بالإضافة إلى أنظمة الجودة والاعتماد في التعليم العالي ضمن برامج البكالوريوس والدارسات العليا في كلية التجارة بجامعة ذمار وبخمر.وكانت دراساته أيضا في مركز إدارة الأعمال بجامعة صنعاء والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وكلية ماسترخت للإدارة بهولندا.

-عمل أحمد عوض بن مبارك مستشارا في مجموعة من المشاريع الدولية التي رعتها دول في اليمن، منها هولندا و الدنمارك أمريكا في مجالات الإدارة وسوق العمل والجودة و التعليم إلى جانب التنمية الدولية والنوع الاجتماعي.

-خلال عامين شغل منصب رئيس للمجموعة الاكاديمية في رابطة دول المحيط الهندي.

-وترأس مجلس إدارة مؤسسة تنمية القيادات الشابة ( YLDF ) وهي من أحد أكبر المؤسسات المدنية في اليمن.

-وفي إطار تخصصه أيضا عمل رئيسا لأقسام نظم المعلومات الإدارية والتسويق وإدارة الإنتاج وفي إدارة ضمان الجودة والتطوير في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الفترة (2002-2007)، كما عمل في عضوية المجلس الأعلى للجودة.

-وعمل بن مبارك عضوا في عديد من الجان التأسيسية بجامعة عمران وجامعة البيضاء و في لجان تقييم الجامعات الأهلية وفي تقييم جوائز علمية ضمن مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن.

-وأكاديميا أشرف بن مبارك على عشرات الرسائل في الماجستير والأبحاث العلمية، ومشاركا اللجان العلمية في الرئيسة والمناقشة والتحكيم.

-تعين الدكتور بن مبارك عضواً في اللجنة التحضيرية التي كلفت بإعداد نقاط تحول العملية الانتقالية في اليمن ممثلا مستقل وانتخب مقررا فيها عام 2012.

-عينه الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي أميناً عاماً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، في 2013،وتولى على مدار 10 أشهر قيادة الفريق المكون من 120 موظفاً ومئات المتطوعين من الشباب والشابات في اليمن..كما أشرف على جهود الوساطة والدعم الفني للأعضاء المؤتمر الـ565. ورئيسا بالشراكة مع الأمم المتحدة للجنة التسيير وفي صندوق بناء السلام..وأوفده الرئيس السابق هادي مبعوثاً خاصا في مجلس الأمن في نيويورك و أيضا مبعوثا لدى مجلس التعاون الخليجي في مرات عدة.

-في العام 2014 عُيّن مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية عملا بالقرار الجمهوري رقم ( 35 ) لسنة 2014.

في يوليو 2015 عُين سفيراً لليمن في واشنطن، وفي 18 ديسمبر 2020 عُين وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين عَيَّنَهُ الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي مساء الاثنين 5 فبراير 2024 رئيساً للوزراء..