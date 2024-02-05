عاجل..قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للحكومة خلفا لمعين عبد الملك وتعيين الاخير في هذا المنصب

الإثنين 05 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٥٦) لسنة ٢٠٢٤م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعينهم.

وقضت المادة الثالثة والاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٥٧) لسنة ٢٠٢٤م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور معين عبدالملك سعيد مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حسب ماذكرت وكالة سبأ الرسمية.



وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.