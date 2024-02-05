على خلاف ادعاءات الحوثيين ..الكشف عن إصابات مباشرة وخسائر مؤثرة جراء الضربات الامريكية والبريطانية على مواقع الميلشيا بثلاث محافظات يمنية

الإثنين 05 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر بصنعاء عن حقيقة نجاح الضربات الأمريكية والبريطانية التي استهدفت مواقع للحوثيين في صنعاء وعدة مدن شمالية أخرى في إصابة اهداف عسكرية ولوجستية مؤثرة .

وأكدت المصادر لـ" مأرب برس" أن الغارات الجوية الأخيرة التي نفذتها مقاتلات أمريكية وبريطانية في اطار ما وصفته وزارة الدفاع الأمريكية بالجولة الثالثة من الرد العسكري على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة أمريكية بشمال شرق الأردن تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة مؤثرة تمثلت في تدمير مخازن ومستودعات سريه للأسلحة والذحائر في مناطق جبل عطان وتبة "النهدين" الى جانب احداث اضرار جسيمة في مخازن ومستودعات أخرى للأسلحة في منطقة "البرح " بتعز واللحية " بالحديدة " .

وأشارت المصادر الى أن المقاتلات الأمريكية والبريطانية استخدمت في عمليات الاستهداف قذائف صاروخية تتميز بالدقة في إصابة الأهداف والقدرة على الاختراق للأهداف المتوارية تحت الأرض أو في مواقع جبلية محصنة وهو ما تسبب في الحاق اضرار مؤثرة .