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إشادة رسمية بمؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي ووزارة الشؤون الاجتماعية تصفها بأنها مؤسسة رائدة

الإثنين 05 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص
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زار وفد وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي بحضور نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة تعز الاستاذ فؤاد الفقيه.

 

وخلال الزيارة اطلع الوفد برئاسة الاستاذ عبدالناصر ثابت مستشار وزير الشؤون الاجتماعية لشؤون المنظمات ومدراء الادارات بالوزارة على الاقسام والادارات للمؤسسة واستمعوا من شرح من المدير التنفيذي للمؤسسة عبد الرحمن حسن عن طبيعة عمل المؤسسة وبرامجهاومشاريعها.

 

وخلال الاجتماع رحب الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المؤسسة بالوفد الزائر معتبرا أن الزيارة مهمة لتقييم عمل المؤسسة والمشاريع المنفذة والتنسيق والعمل المشترك لتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية.

 

 من جهته استعرض المدير التنفيذي للمؤسسة المشاريع التي نفذتها المؤسسة منذ تأسيسها فيمجال خدمة ورعاية الجرحى وأسر الشهداء والجرحى المبتورين بانشاء مركز احتراف ومعهد احتراف للتأهيل والتدريب بجانب المشاريع الانسانية والتنموية وفي مختلف المجالات. 

 

من جانبه أشاد الوفد الزائر بمشاريع المؤسسة وبرامجها وتدخلاتها الإنسانية والتنموية والتي تخدم الفئات الاكثر معاناة وفي مقدمتهم الجرحى وأسر الشهداء والاسرى ومشاريع دعم المستشفيات والطرق والتعليم والرياضة وغيرها مشيدا بالتنظيم والترتيب وخطط المؤسسة وأدائها للمشاريع وشفافية الجوانب المالية والادارية معتبرا أنها مؤسسة رائدة ولها مكانتها في ساحة العمل الانساني.

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