توكل كرمان: الحوثيون يدعون الله ليلا ونهارا ألا يتوقف إطلاق النار في غزة ..إنهم قلقون للغاية لقد جلبت لهم مصالح لا أول لها ولا آخر

الإثنين 05 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 345

سخرت الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان من موقف المليشيات الحوثية التي انتفشت بشكل غير مسبوق بسبب احداث غزة ، حيث قالت كرمان في منشور لها على منصة الفيسبوك " رصده محرر مارب برس "مساكين الحوثيون .. وقف اطلاق النار المؤقت في غزة سيبدأ،... وقد يتلوه وقف دائم، من سيعطيهم قضية مماثلة حتى يغسلوا بها جرائمهم الفظيعة بحق اليمن واليمنيين.؟

وحول وضع النفسي للمليشيات الحوثية قالت توكل كرمان " أراهن أنهم قلقين للغاية من وقف اطلاق النار وأنهم يدعون الله ليل نهار أن لاتتوقف ، لقد جلبت لهم مصالح لا أول لها ولا آخر.

ومضت في منشور اخر بقولها " هل أفادت الألعاب النارية التي يطلقها الحوثيون في المندب غزة ؟!

نعم أفادتها بالتأكيد وأفادتها كثيرا ، لكنها أفادت الحوثيين اكثر واكثر واضعاف مضاعفة

وحول التلاعب الحوثي بالقضية الفلسطينية قالت النوبلية توكل كرمان " لقد أجاد الحوثي استغلال غزة استغلالا جيدا في غسل جرائمه الفظيعة بحق اليمنيين ، ولذا هم في قلق شديد من إيقافها ، والله وبالله قلقين ومهمومين ومغمومين.