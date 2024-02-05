إشادة رسمية بمؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي ووزارة الشؤون الاجتماعية تصفها بأنها مؤسسة رائدة توكل كرمان: الحوثيون يدعون الله ليلا ونهارا ألا يتوقف إطلاق النار في غزة ..إنهم قلقون للغاية لقد جلبت لهم مصالح لا أول لها ولا آخر تداعيات انهيار الريال تتفاقم.. دعوات لاضراب مرحلي بتعز وتهديدات بتصعيد غير مسبوق بعدن الدولار في مناطق الشرعية يقترب من 1700ريال.. آخر تحديث بأسعار الصرف هذا اليوم توقيت مباريات نصف نهائي كأس آسيا الشرعية تصارح الجميع وتكشف من أوقف عملية تحرير الحديدة؟ وحقيقة ما حدث حين كانت قوات الجيش قد سيطرت على مطار المدينة؟ إب.. وفاة مريض بخطأ طبي وأقاربه يقتحمون المشفى ويقومون بتكسير أجهزته وادواته ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل سليماني حكومة الاحتلال تعلن جلب 65 ألف عامل أجنبي بدل العمال الفلسطينيين الـ فيفا يكشف عن ملعب افتتاح بطولة كأس العالم 2026
سخرت الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان من موقف المليشيات الحوثية التي انتفشت بشكل غير مسبوق بسبب احداث غزة ، حيث قالت كرمان في منشور لها على منصة الفيسبوك " رصده محرر مارب برس "مساكين الحوثيون .. وقف اطلاق النار المؤقت في غزة سيبدأ،... وقد يتلوه وقف دائم، من سيعطيهم قضية مماثلة حتى يغسلوا بها جرائمهم الفظيعة بحق اليمن واليمنيين.؟
وحول وضع النفسي للمليشيات الحوثية قالت توكل كرمان " أراهن أنهم قلقين للغاية من وقف اطلاق النار وأنهم يدعون الله ليل نهار أن لاتتوقف ، لقد جلبت لهم مصالح لا أول لها ولا آخر.
ومضت في منشور اخر بقولها " هل أفادت الألعاب النارية التي يطلقها الحوثيون في المندب غزة ؟!
نعم أفادتها بالتأكيد وأفادتها كثيرا ، لكنها أفادت الحوثيين اكثر واكثر واضعاف مضاعفة
وحول التلاعب الحوثي بالقضية الفلسطينية قالت النوبلية توكل كرمان " لقد أجاد الحوثي استغلال غزة استغلالا جيدا في غسل جرائمه الفظيعة بحق اليمنيين ، ولذا هم في قلق شديد من إيقافها ، والله وبالله قلقين ومهمومين ومغمومين.