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الدولار في مناطق الشرعية يقترب من 1700ريال.. آخر تحديث بأسعار الصرف هذا اليوم

الإثنين 05 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 5/01/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               528

بيع الدولار                530

شراء السعودي            140

بيع السعودي               140.50

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1651

بيع الدولار                  1660

شراء السعودي             435

بيع السعودي               440

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