الدولار في مناطق الشرعية يقترب من 1700ريال.. آخر تحديث بأسعار الصرف هذا اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 5/01/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 530
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1651
بيع الدولار 1660
شراء السعودي 435
بيع السعودي 440