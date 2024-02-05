إب.. وفاة مريض بخطأ طبي وأقاربه يقتحمون المشفى ويقومون بتكسير أجهزته وادواته

الإثنين 05 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- خاص

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تسبب خطأ طبي في وفاة مريض بمدينة إب وسط اليمن، بعد حقنه بجرعة مخدر قوية قبل اجرائه عملية جراحية بسيطة.

مصادر محلية روت لـ''مأرب برس'' ما حدث داخل مستشفى النصر العام وسط المدينة امس الاحد، حيث توفى الشاب ''واصل حسن'' الذي دخل المستشفى وهو يمشي على قدميه، لاجراء عملية ''فتاق'' لكن جرعة التخدير الزائدة، تسببت في وفاته على الفور قبل اجراء العملية.

اقارب المريض وهم من سكان المدينة القديمة، اقتحموا المستشفى وطردوا المرضى والموظفين قبل ان يقوموا بتكسير اجهزة وادوات المشفى، بحثا عن الدكتور ''سيف غابشة'' الذي يعتقدون انه السبب بوفاة قريبهم، وفق المصادر.

الدكتور غابشة كان قد اخرج من المستشفى وسط حراسة امنية مشددة ونقل الى احد مراكز الشرطة القريبة، اما جثة المتوفي فحولت للتشريح لمعرفة اسباب الوفاة المفاجئة.