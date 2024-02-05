الشرعية تصارح الجميع وتكشف من أوقف عملية تحرير الحديدة؟ وحقيقة ما حدث حين كانت قوات الجيش قد سيطرت على مطار المدينة؟ إب.. وفاة مريض بخطأ طبي وأقاربه يقتحمون المشفى ويقومون بتكسير أجهزته وادواته ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل سليماني حكومة الاحتلال تعلن جلب 65 ألف عامل أجنبي بدل العمال الفلسطينيين الـ فيفا يكشف عن ملعب افتتاح بطولة كأس العالم 2026 تركيا توافق على تزويد أول دولة عربية بمسيّرات قتالية تحذير من مرض معد يسجل حالات مرتفعة في جميع أنحاء العالم الكشف عن العوامل التي تؤدي إلى السكتة القلبية عاجل.. ضربات أمريكية - بريطانية جديدة تستهدف معقل الحوثي غروندبرغ يتحدث عن تقدم محرز نحو وقف إطلاق النار على مستوى اليمن
تسبب خطأ طبي في وفاة مريض بمدينة إب وسط اليمن، بعد حقنه بجرعة مخدر قوية قبل اجرائه عملية جراحية بسيطة.
مصادر محلية روت لـ''مأرب برس'' ما حدث داخل مستشفى النصر العام وسط المدينة امس الاحد، حيث توفى الشاب ''واصل حسن'' الذي دخل المستشفى وهو يمشي على قدميه، لاجراء عملية ''فتاق'' لكن جرعة التخدير الزائدة، تسببت في وفاته على الفور قبل اجراء العملية.
اقارب المريض وهم من سكان المدينة القديمة، اقتحموا المستشفى وطردوا المرضى والموظفين قبل ان يقوموا بتكسير اجهزة وادوات المشفى، بحثا عن الدكتور ''سيف غابشة'' الذي يعتقدون انه السبب بوفاة قريبهم، وفق المصادر.
الدكتور غابشة كان قد اخرج من المستشفى وسط حراسة امنية مشددة ونقل الى احد مراكز الشرطة القريبة، اما جثة المتوفي فحولت للتشريح لمعرفة اسباب الوفاة المفاجئة.