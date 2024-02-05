حكومة الاحتلال تعلن جلب 65 ألف عامل أجنبي بدل العمال الفلسطينيين

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في الأسابيع المقبلة من المتوقع وصول مجموعات جديدة من العمال الأجانب في الأسابيع المقبلة قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد؛ إنها ستجلب 65 ألف عامل من الهند وسريلانكا وأوزبكستان لاستئناف أعمال البناء المتوقفة، بعد أن طردت الحكومة العمال الفلسطينيين في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر.
وكان نحو 72 ألف عامل فلسطيني يعملون في مواقع البناء في "إسرائيل" قبل الهجوم، مما دفع الحكومة إلى تسريحهم واستبعادهم لأسباب أمنية.
ولا يزال هناك نحو 20 ألف عامل أجنبي في "إسرائيل"، لكن نصف مواقع البناء تقريبا أغلقت بسبب نقص العمالة.
وقال متحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية؛ إنه من المتوقع وصول مجموعات جديدة من العمال الأجانب في الأسابيع المقبلة، في ظل سعي الحكومة إلى تجنب نقص المعروض من الوحدات السكنية، الذي من شأنه أن يؤدي لرفع أسعار العقارات مع بدء خفض أسعار الفائدة.
وحسب الإعلام العبري، وصل الاقتصاد الإسرائيلي في نهاية عام 2023 إلى مفترق طرق حاسم، يستوجب من "بنك إسرائيل" التفكير مليا قبل اتخاذ أي قرار