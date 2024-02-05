تحذير من مرض معد يسجل حالات مرتفعة في جميع أنحاء العالم الكشف عن العوامل التي تؤدي إلى السكتة القلبية عاجل.. ضربات أمريكية - بريطانية جديدة تستهدف معقل الحوثي غروندبرغ يتحدث عن تقدم محرز نحو وقف إطلاق النار على مستوى اليمن هل تقوّض الضربات الأمريكية البريطانية قدرات الحوثيين؟.. تقرير جماعة الحوثي تعتقل سبعة من قياداتها بعد رفضهم التخلي عن مناصبهم لصالح قيادات أخرى...تمرد داخلي واحتجاجات تعكّر نشوة المليشيات بالتصعيد البحري من مسافة صفر.. أبو عبيدة يكشف ما فعله مقاتلو القسام بـ 15 جندياً صهيونيا وزارة الأوقاف تدشن موسم حج هذا العام 1445هجرية وتحدد أسعار وتفاصيل البرامج خبير استراتيجي بارز يكشف عن تحولات طارئة في استراتيجية الرد العسكري الأمريكي على إيران وميلشياتها في اليمن والعراق ويحذر من المشروع الأمريكي الخفي! مقتل شيخ قبلي برصاص مسلحين قبليين في قضية ثأر بالجوف
كشف الدكتور يوري بيلينكوف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية المفاجئة.
ويشير الأخصائي إلى الأسباب المختلفة والعلامات السابقة التي يجب أخذها في الاعتبار من أجل الحفاظ على صحة القلب.
وأن فهم العوامل التالية ومراجعة الطبيب المختص بصورة منتظمة يمكن أن يساعد على اكتشاف مشكلات القلب المحتملة ومنع تطورها.
وأسباب السكتة القلبية المفاجئة هي: الوراثة- قد تلعب العوامل الوراثية دورا في زيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.
احتشاء عضلة القلب- يحدث هذا المرض بسبب موت جزء من عضلة القلب نتيجة توقف تدفق الدم عبر شريان القلب الكبير.
نقص التروية- هو عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى القلب بسبب ضعف وصول الدم إلى عضلة القلب الناجم عن تلف الشرايين التاجية. تضخم عضلة القلب- يحدث هذا التضخم لأسباب مختلفة، غالبا ما يكون السبب وراثيا (تضخم عضلة القلب الوراثي)، أي زيادة سمك جدار البطين الأيسر.
قصور القلب- لا يعمل القلب كمضخة بصورة جيدة، أي أن العقدة الجيبية الأذينية تتوقف عن إعطاء النبضات، ما يؤدي ببساطة إلى توقف القلب.
العمر- لا يعرف الأشخاص في سن مبكرة عن أمراض القلب المحتملة ولا يمكنهم منع المضاعفات التي تنشأ.
العلامات التي تسبق السكتة القلبية المحتملة: قد يكون الشعور بضيق الصدر أول علامة على نوبة قلبية وشيكة.
وقد يشير انتشار الألم إلى الذراع الأيسر والكتف الأيسر ولوح الكتف، إلى الإصابة بالذبحة الصدرية.
وضيق التنفس والضعف والدوخة هي علامات مرتبطة بعدم كفاية انقباض القلب وانخفاض الضغط وكذلك نقص تدفق الدم إلى الدماغ.
وعدم انتظام ضربات القلب وارتفاعها بين فترة وأخرى.
قد يكون اضطراب الدورة الدموية والتغيرات الوظيفية في القلب علامات على حدوث مضاعفات وشيكة