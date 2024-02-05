عاجل.. ضربات أمريكية - بريطانية جديدة تستهدف معقل الحوثي

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شنت مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني قبل قليل ضربات جوية جديدة على مواقع واهداف حوثية في محافظتي صعدة والحديدة.
وذكرت وسائل إعلام حوثية بأن الضربات استهدفت في محافظة الحديدة منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف وغارتين على مديرية الزيدية وغارة على مديرية الحوك.
وأوضحت بأن المقاتلات الأمريكية البريطاني استهدفت ايضاً بـ 3 غارات مديرية باقم بمحافظة صعدة وغارة شرقي مركز مدينة المحافظة.