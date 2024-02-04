غروندبرغ يتحدث عن تقدم محرز نحو وقف إطلاق النار على مستوى اليمن

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شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، على ضرورة السعي لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن.
وحسب موقع البعثة الأممية في اليمن، قال غروندبرغ، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وغيره من كبار المسؤولين والدبلوماسيين: "يشجعني الدعم الإقليمي المستمر لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن بينما هناك الكثير مما يزال على المحك لـ 30 مليون يمني"، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي يلبي تطلعات اليمنيين.
كما شدد المبعوث الأممي، في اجتماعاته، على "ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين، واستئناف عملية سياسية مملوكة لليمنيين برعاية الأمم المتحدة".