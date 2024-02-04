من مسافة صفر.. أبو عبيدة يكشف ما فعله مقاتلو القسام بـ 15 جندياً صهيونيا

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء اليوم الأحد، أن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية، من تدمير 43 آلية عسكرية والإجهاز على 15 جندياً صهيونيا وإيقاع عشرات القتلى والجرحى في مهمات.

– تصريحات أبو عبيدة

وفي بيانٍ له، قال أبو عبيدة: “تمكن مجاهدو القسام خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 15 جندياً صهيونياً من نقطة الصفر، وقنص ضابط وجندي، وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة، تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، كما تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو”.

وأضاف أبو عبيدة: “واستولى مجاهدونا على 4 طائرات “درون”، ودكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها”.

وعلى صعيد متصل، أكدت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

واليوم، أعلن جيش العدو الإسرائيلي ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف عسكرييه إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

في حين، أكدت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27365 قتيلاً منذ بدء الحرب.

هذا وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الـ121، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.