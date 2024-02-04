وزارة الأوقاف تدشن موسم حج هذا العام 1445هجرية وتحدد أسعار وتفاصيل البرامج خبير استراتيجي بارز يكشف عن تحولات طارئة في استراتيجية الرد العسكري الأمريكي على إيران وميلشياتها في اليمن والعراق ويحذر من المشروع الأمريكي الخفي! مقتل شيخ قبلي برصاص مسلحين قبليين في قضية ثأر بالجوف مسؤول يمني..مليشيا الحوثي تستخدم المدنيين دروعا بشرية من الضربات الأميركية تعرف على 8 صفات يشترك فيها من يصلون إلى سن الـ100.. تعرف عليها مصادر مطلعة تكشف لـ مارب برس حقيقة المداولات الغير معلنة التي اجراها المبعوث الأممي لليمن في العاصمة الإيرانية طهران بعد 7 أحكام قضائية في أسبوع… هكذا يخطط عمران خان للفوز بالانتخابات الباكستانية من السجن بينها منتخبات عربية.. تعرف إلى المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس آسيا وموعد الحسم القادم السعودية تعلن العثور على قطع أثرية نادرة تعود إلى الخلفاء الراشدين هل يقترب الشرق الأوسط من الحرب الشاملة
دشنت وزارة الأوقاف والإرشاد - قطاع الحج والعمرة - بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تاريخ 23 رجب 1445 هجرية، الموافق 4 فبراير 2024م، موسم حج هذا العام 1445 هجرية، وأعلنت في بيان لها، البدء بعملية التسجيل عبر المنشآت المعتمدة من الفترة 24 رجب إلى 4 شعبان، الموافق من 5 إلى 14 فبراير الجاري.
وحددت الوزارة، قائمة بأسماء المنشآت المعتمدة لتفويج حجاج بلادنا وعددها (247) منشأة، موضحة في بيانها عن قائمة بأسعار وبرامج موسم الحج، والتي جاءت بإجمالي مبلغ ( 14،796) ريال سعودي "برًا" و( 15،250) ريال سعودي "جوًا" موزعة على الخدمات الموضحة بالتفاصيل في الإعلان الرسمي للوزارة، مؤكدة أن الأسعار تحددها الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات في الأراضي المقدسة.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي منشأة تقصّر في تقديم الخدمات المتفق بشأنها مع الحاج وأنها ستمارس دورها الإشرافي والرقابي على سير كافة أعمال الحج، و التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص ممثلًا في المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج.
وجددت الوزارة، تحذيرها لعموم المواطنين، من دفع أي مبالغ إضافية عن المبلغ المحدد في الإعلان أو التعامل مع السماسرة أو المنشآت الوهمية وغير المعتمدة، التي لم يشملها إعلان الحج الصادر عن قطاع الحج والعمرة بالعاصمة المؤقتة عدن.