وزارة الأوقاف تدشن موسم حج هذا العام 1445هجرية وتحدد أسعار وتفاصيل البرامج

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات

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دشنت وزارة الأوقاف والإرشاد - قطاع الحج والعمرة - بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تاريخ 23 رجب 1445 هجرية، الموافق 4 فبراير 2024م، موسم حج هذا العام 1445 هجرية، وأعلنت في بيان لها، البدء بعملية التسجيل عبر المنشآت المعتمدة من الفترة 24 رجب إلى 4 شعبان، الموافق من 5 إلى 14 فبراير الجاري.

وحددت الوزارة، قائمة بأسماء المنشآت المعتمدة لتفويج حجاج بلادنا وعددها (247) منشأة، موضحة في بيانها عن قائمة بأسعار وبرامج موسم الحج، والتي جاءت بإجمالي مبلغ ( 14،796) ريال سعودي "برًا" و( 15،250) ريال سعودي "جوًا" موزعة على الخدمات الموضحة بالتفاصيل في الإعلان الرسمي للوزارة، مؤكدة أن الأسعار تحددها الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات في الأراضي المقدسة.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي منشأة تقصّر في تقديم الخدمات المتفق بشأنها مع الحاج وأنها ستمارس دورها الإشرافي والرقابي على سير كافة أعمال الحج، و التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص ممثلًا في المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج.

وجددت الوزارة، تحذيرها لعموم المواطنين، من دفع أي مبالغ إضافية عن المبلغ المحدد في الإعلان أو التعامل مع السماسرة أو المنشآت الوهمية وغير المعتمدة، التي لم يشملها إعلان الحج الصادر عن قطاع الحج والعمرة بالعاصمة المؤقتة عدن.