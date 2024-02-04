خبير استراتيجي بارز يكشف عن تحولات طارئة في استراتيجية الرد العسكري الأمريكي على إيران وميلشياتها في اليمن والعراق ويحذر من المشروع الأمريكي الخفي!

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتبر الخبير البارز في الشئون الاستراتيجية وكبير الباحثين في مركز الجزيرة للبحوث الدكتور "لقاء مكي" أن الضربات العسكرية المباشرة التي شنتها مقاتلات أمريكية انطلقت من حاملة الطائرات " ايزنهاور" واخرى بريطانية تختلف عن الضربات السابقة كونها لم تستهدف فقط الردع العسكري ولكن ضرب قدرات ميلشيا الحوثي ..مشيرا الى أن الضربات السابقة كانت تستهدف اخافة الحوثيين وهو مالم يحقق أي جدوى وفشل لان الميلشيا واصلت هجماتها .

واعتبر الدكتور " لقاء مكي " في مداخلة له على شاشة "الجزيرة" – تابعها مأرب برس- أن اعلان الولايات المتحدة ان الضربات الجوية والبحرية التي استهدفت مواقع للحوثيين امس بانها استهدفت مواقع تابعة لإيران في اليمن وهو توصيف لأول مرة يتم استخدامه يمكن فهمه في اطار تصاعد الانتقادات لإدارة " بايدن" واتهامها في الداخل الأمريكي بالتهاون في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ومطالبة نخب أمريكية في الكونجرس ومن الحزب الجمهوري ذاته للإدارة الأمريكية بتوجيه ضربات عسكرية مباشرة لإيران الامر الذي حرصت معه الأخيرة على ربط الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع للميلشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا وامس في اليمن بانها موجهة لأهداف تابعة لإيران.

وأشار الخبير الاستراتيجي البارز الى ان من اللافت والغريب أن الغارات الجوية التي استهدفت 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا في اليمن تم ربطها من قبل الولايات المتحدة بانها المرحلة الثالثة من الرد العسكري على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في الأردن وهو ما يثير تساؤلا بديهيا حول علاقة الغارات التي شنت ضد الحوثيين في اليمن بالهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن منوها الى انه كان يفترض ربط الغارات التي شنت امس على مواقع للحوثيين في اليمن بتصعيد الميلشيا في البحر الأحمر وليس توصيفها بأنها تمثل الجولة الثالثة من الرد العسكري علي الهجوم الذي تعرضت له القاعدة الأمريكية في الأردن.

وحذر الدكتور "مكي " من تصاعد مؤشرات توسع الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب شاملة معتبرا أن العمليات العسكرية الامريكية والبريطانية تشهد تصعيدا غير مسبوق وهو ما قد يدفع بالأوضاع في المنطقة الى مشارف حرب شاملة معتبرا أن الولايات المتحدة مصره على المضي في مشروعها الخاص بالممر البحري الذي يمتد من مثلث السعودية ومصر والأردن وصولا الى ميناء حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يمكن تقييم ما يحدث من تصعيد عسكري امريكي بمعزل عن هذا المشروع الأمريكي – الإسرائيلي الذي لايزال مخفيا ويتم تنفيذه بوتيرة مدروسة وتصاعدية.