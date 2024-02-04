مقتل شيخ قبلي برصاص مسلحين قبليين في قضية ثأر بالجوف مسؤول يمني..مليشيا الحوثي تستخدم المدنيين دروعا بشرية من الضربات الأميركية تعرف على 8 صفات يشترك فيها من يصلون إلى سن الـ100.. تعرف عليها مصادر مطلعة تكشف لـ مارب برس حقيقة المداولات الغير معلنة التي اجراها المبعوث الأممي لليمن في العاصمة الإيرانية طهران بعد 7 أحكام قضائية في أسبوع… هكذا يخطط عمران خان للفوز بالانتخابات الباكستانية من السجن بينها منتخبات عربية.. تعرف إلى المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس آسيا وموعد الحسم القادم السعودية تعلن العثور على قطع أثرية نادرة تعود إلى الخلفاء الراشدين هل يقترب الشرق الأوسط من الحرب الشاملة تونس تعلن موعد تاريخي طال انتظارة في الإنتخابات الرئاسية المركز الوطني للأرصاد يحذر خمس محافظات يمنية من موجات البرد ..
قتل شيخ قبلي، في محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن، بنيران مسلحين قبليين في نزاع قبلي يندرج ضمن النزاعات المحلية التي تغذيها مليشيا الحوثي الإرهابية .
وقالت مصادر قبلية اليوم الأحد ، بأن الشيخ القبلي "علي محمد القهقوه"، قتل برصاصة رشاش في نزاع قبَلي بين قبيلته همدان مع قبائل الشولان على خلفية ثأر بين قبيلتي همدان والشولان وفق ما تناولتة وسائل اعلام محلية.
واتهمت المصادر المليشيا الحوثية بنشر الثارات لضرب القبائل ببعضها، وتأجيج الخلافات في أوساطها، وإدخالها في صراعات دامية كأسلوب ممنهج تتبعه لتدمير النُظم القبلية وإشغال القبائل في ثارات وحروب بينية تساعدها في تفكيك النسيج المجتمعي، في إطار السياسية الامامية "فرق تسد " وسط مطالبات الغالبية بالتهدئه وإغلاق المجال على وكلاء إيران في اليمن .