مقتل شيخ قبلي برصاص مسلحين قبليين في قضية ثأر بالجوف  

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قتل شيخ قبلي، في محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن، بنيران مسلحين قبليين في نزاع قبلي يندرج ضمن النزاعات المحلية التي تغذيها مليشيا الحوثي الإرهابية .

وقالت مصادر قبلية اليوم الأحد ، بأن الشيخ القبلي "علي محمد القهقوه"، قتل برصاصة رشاش في نزاع قبَلي بين قبيلته همدان مع قبائل الشولان على خلفية ثأر بين قبيلتي همدان والشولان وفق ما تناولتة وسائل اعلام محلية.

واتهمت المصادر المليشيا الحوثية بنشر الثارات لضرب القبائل ببعضها، وتأجيج الخلافات في أوساطها، وإدخالها في صراعات دامية كأسلوب ممنهج تتبعه لتدمير النُظم القبلية وإشغال القبائل في ثارات وحروب بينية تساعدها في تفكيك النسيج المجتمعي، في إطار السياسية الامامية "فرق تسد " وسط مطالبات الغالبية بالتهدئه وإغلاق المجال على وكلاء إيران في اليمن .