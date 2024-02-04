مقتل شيخ قبلي برصاص مسلحين قبليين في قضية ثأر بالجوف مسؤول يمني..مليشيا الحوثي تستخدم المدنيين دروعا بشرية من الضربات الأميركية تعرف على 8 صفات يشترك فيها من يصلون إلى سن الـ100.. تعرف عليها مصادر مطلعة تكشف لـ مارب برس حقيقة المداولات الغير معلنة التي اجراها المبعوث الأممي لليمن في العاصمة الإيرانية طهران بعد 7 أحكام قضائية في أسبوع… هكذا يخطط عمران خان للفوز بالانتخابات الباكستانية من السجن بينها منتخبات عربية.. تعرف إلى المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس آسيا وموعد الحسم القادم السعودية تعلن العثور على قطع أثرية نادرة تعود إلى الخلفاء الراشدين هل يقترب الشرق الأوسط من الحرب الشاملة تونس تعلن موعد تاريخي طال انتظارة في الإنتخابات الرئاسية المركز الوطني للأرصاد يحذر خمس محافظات يمنية من موجات البرد ..
اتهم مسؤول يمني، ميليشيا الحوثي، المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، باستخدام سكان الحديدة دروعاً بشرية تحتمي بهم من الضربات الأميركية والبريطانية.
وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ميليشيا الإرهاب الحوثي تعود مجدداً لنقل معداتها العسكرية والصواريخ للأحياء السكنية ومزارع المواطنين لجعلهم وممتلكاتهم عرضة للاستهداف ودروعاً بشرية تحتمي بها أمام الضربات الأميركية البريطانية".
وأضاف أن "ميليشيا الحوثي تعرض أبناء اليمن للمخاطر استمرارا لمزايدتها في نصرة غزة". وفي وقت سابق تحدثت مصادر متعددة عن قيام الميليشيا الحوثية بنقل صواريخ وخبراء إيرانيين من صنعاء إلى محافظات تعز والحديدة وحجة، بهدف تنفيذ عمليات تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.