مسؤول يمني..مليشيا الحوثي تستخدم المدنيين دروعا بشرية من الضربات الأميركية

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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اتهم مسؤول يمني، ميليشيا الحوثي، المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، باستخدام سكان الحديدة دروعاً بشرية تحتمي بهم من الضربات الأميركية والبريطانية.

وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ميليشيا الإرهاب الحوثي تعود مجدداً لنقل معداتها العسكرية والصواريخ للأحياء السكنية ومزارع المواطنين لجعلهم وممتلكاتهم عرضة للاستهداف ودروعاً بشرية تحتمي بها أمام الضربات الأميركية البريطانية".

وأضاف أن "ميليشيا الحوثي تعرض أبناء اليمن للمخاطر استمرارا لمزايدتها في نصرة غزة". وفي وقت سابق تحدثت مصادر متعددة عن قيام الميليشيا الحوثية بنقل صواريخ وخبراء إيرانيين من صنعاء إلى محافظات تعز والحديدة وحجة، بهدف تنفيذ عمليات تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.