مصادر مطلعة تكشف لـ مارب برس حقيقة المداولات الغير معلنة التي اجراها المبعوث الأممي لليمن في العاصمة الإيرانية طهران

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة عن طبيعة المباحثات التي اجراها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن " هانس غروندبيرغ" في العاصمة الإيرانية "طهران" وما تخللها من مداولات غير معلنة.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مأرب برس" أن المبعوث الأممي لليمن عبر خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني عن شعور بالإحباط والاستياء إزاء رفض جماعة الحوثي خفض التصعيد في البحر الأحمر ولجوء الجماعة مؤخرا إلى التصعيد مجددا في جبهات القتال رغم التزام القوات الموالية للحكومة الشرعية بالتهدئة ووقف اطلاق النار منذ اكثر من عامين في كافة الجبهات الرئيسية .

وأشارت المصادر الى أن " هانس غروندبيرغ" اكد لوزير الخارجية الإيراني أن المساعي الأممية الهادفة الى تثبيت وقف اطلاق النار في جبهات القتال في اليمن عبر دفع الأطراف اليمنية الى التوقيع على اتفاقية تمديد الهدنة الإنسانية تواجه تحديا وتعقيدات طارئة بسبب التصعيد الغير مبرر من قبل ميلشيا الحوثي ومعاودتها ارتكاب الخروقات لاتفاق التهدئة في عدة جبهات منوهة إلى ان المبعوث الأممي طالب ايران بتقديم دعم جاد لجهود إحلال السلام في اليمن من خلال حث الحوثيين على وقف التصعيد العسكري في البحر والجبهات الداخلية والعودة الى مربع التهدئة والتوقيع على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية الذي تم التفاهم على كافة مضامينه وتسبب التطورات في جنوب البحر الأحمر في تجميده بعد ان كانت الأطراف اليمنية على وشك التوقيع عليه.