بينها منتخبات عربية.. تعرف إلى المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس آسيا وموعد الحسم القادم

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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اختتمت أمس السبت منافسات دور ربع نهائي مسابقة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023"، بانضمام منتخب قطر حامل لقب النسخة الماضية إلى قائمة المتأهلين لدور نصف النهائي.

وانضم منتخب قطر إلى المنتخب العربي الآخر، الأردن الذي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لأول مرة إلى نصف نهائي البطولة القارية.

كما أنه تأهل إلى المربع الذهبي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم في نسختها الـ18 منتخبا كوريا الجنوبية وإيران.

وجاءت نتائج مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023، كالآتي:

طاجيكستان – الأردن (0-1)

أستراليا – كوريا الجنوبية (1-2)

إيران – اليابان (2-1)

قطر – أوزبكستان (1-1).. ركلات الترجيح (3-2).

وتلعب منافسات دور نصف نهائي البطولة يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 شباط / فبراير الجاري بحسب البرنامج الآتي: الثلاثاء 6 شباط/ فبراير: الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينتش الأردن – كوريا الجنوبية الأربعاء 7 شباط/ فبراير: الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينتش إيران – قطر

أما الموعد المنتظر في البطولة فهو النهائي الذي يأمل عشاق الكرة العربية أن يكون عربيا خالصا بين منتخبي قطر مستضيف البطولة ونظيره الأردني الذي يسعى لتحقيق لقبه الأول تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

نهائي كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023": يوم السبت 10 شباط/ فبراير 2024 الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينتش