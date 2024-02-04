المركز الوطني للأرصاد يحذر خمس محافظات يمنية من موجات البرد ..

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ،أن تشهد(5 )محافظات يمنية الواقعة في المرتفعات الجبلية أجواء صحوة وباردة نسبيا الى باردة أثناء الليل والصباح الباكر ،مع إمكانية تكون الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من محافطات (حجة، المحويت، ريمة، ذمار ،اب ، تعز والضالع ).

وأشار المركز في نشرته الصادرة حصل مأرب برس على نسخة منها إلى ان احوال الطقس ستكون صحوة الى غائمة جزئيا أثناء النهار مع احتمال أن تشهد أجزاء من محافظات (صعده, حجة، المحويت ، ذمار، ريمة, إب، وتعز) هطول أمطار متفرقة على والمرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة.

وفي المناطق الساحلية توقع أن أحوال الطقس صحوة الى غائمة جزئياً مع إحتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها والرياح معتدلة الى نشطة تصل أقصى سرعة لها الى 23عقدة حول أرخبيل سقطرى ومدخل باب المندب والأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية, بينما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة على بقية السواحل.

وقال المركز ان أجواء الطقس في المناطق الصحراوية صحوة وتميل الى البرودة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، وصحوة إلى غائمة جزئيا نهارا، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال أثناء النهار .أرخبيل سقطرى :-

وحذر المركز المواطنين خاصةً الأطفال وكبار السن من الأجواء الباردة في المناطق المذكورة اعلاه.

ونبة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الامطار.

و دعا سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الإفقية بسبب الشابورة المائية أوالضباب.