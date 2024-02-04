مسؤول يمني..مليشيا الحوثي تستخدم المدنيين دروعا بشرية من الضربات الأميركية تعرف على 8 صفات يشترك فيها من يصلون إلى سن الـ100.. تعرف عليها مصادر مطلعة تكشف لـ مارب برس حقيقة المداولات الغير معلنة التي اجراها المبعوث الأممي لليمن في العاصمة الإيرانية طهران بعد 7 أحكام قضائية في أسبوع… هكذا يخطط عمران خان للفوز بالانتخابات الباكستانية من السجن بينها منتخبات عربية.. تعرف إلى المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس آسيا وموعد الحسم القادم السعودية تعلن العثور على قطع أثرية نادرة تعود إلى الخلفاء الراشدين هل يقترب الشرق الأوسط من الحرب الشاملة تونس تعلن موعد تاريخي طال انتظارة في الإنتخابات الرئاسية المركز الوطني للأرصاد يحذر خمس محافظات يمنية من موجات البرد .. الماجستير بامتياز للباحث عصام الأحمدي من جامعة سلجوق الحكومية التركية
حاز الباحث عصام الأحمدي، يوم امس السبت ، درجة الماجستير بامتياز من قسم علم الاجتماع- بكلية الآداب في جامعة سلجوق في مدينة قونيا التركية، عن رسالته الموسومة بـ" عمليات التنشئة الاجتماعية للشباب اليمني في تركيا.. اسطنبول أنموذجاً.
وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور روهي جان ممتحنا خارجيا، جامعة نجم الدين أربكان- رئيساً، والدكتور إبراهيم نجاك ممتحنا داخليا ، والدكتور إسلام جان مشرفا - عضو اللجنة.
وأشادت اللجنة بمستوى الرسالة البحثية ومضمونها وأهميتها وبالنتائج التي توصلت إليها كأول رسالة من نوعها حول التنشئة الاجتماعية للشباب اليمني يتم مناقشتها، وأشارت إلى تميز الباحث في اختيار المنهج من خلال اعتماده على المنهج الكيفي وطريقة المقابلات الميدانية المعمقة خلال مرحلة جمع وتحليل البيانات.
وكانت الأطروحة التي قدمها الأحمدي محط إعجاب اللجنة العلمية، حيث تناولت قضايا هامة في مجاله البحثي، حيث أثنى المشرفون على الجهود الجادة والالتزام الذي أظهره الباحث طوال فترة الدراسة.
حضر المناقشة عدد من الطلاب والباحثين اليمنيين في مدينة قونيا، والمهتمين من الجهات ذات العلاقة.