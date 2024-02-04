الماجستير بامتياز للباحث عصام الأحمدي من جامعة سلجوق الحكومية التركية

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حاز الباحث عصام الأحمدي، يوم امس السبت ، درجة الماجستير بامتياز من قسم علم الاجتماع- بكلية الآداب في جامعة سلجوق في مدينة قونيا التركية، عن رسالته الموسومة بـ" عمليات التنشئة الاجتماعية للشباب اليمني في تركيا.. اسطنبول أنموذجاً.

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور روهي جان ممتحنا خارجيا، جامعة نجم الدين أربكان- رئيساً، والدكتور إبراهيم نجاك ممتحنا داخليا ، والدكتور إسلام جان مشرفا - عضو اللجنة.

وأشادت اللجنة بمستوى الرسالة البحثية ومضمونها وأهميتها وبالنتائج التي توصلت إليها كأول رسالة من نوعها حول التنشئة الاجتماعية للشباب اليمني يتم مناقشتها، وأشارت إلى تميز الباحث في اختيار المنهج من خلال اعتماده على المنهج الكيفي وطريقة المقابلات الميدانية المعمقة خلال مرحلة جمع وتحليل البيانات.

وكانت الأطروحة التي قدمها الأحمدي محط إعجاب اللجنة العلمية، حيث تناولت قضايا هامة في مجاله البحثي، حيث أثنى المشرفون على الجهود الجادة والالتزام الذي أظهره الباحث طوال فترة الدراسة.

حضر المناقشة عدد من الطلاب والباحثين اليمنيين في مدينة قونيا، والمهتمين من الجهات ذات العلاقة.