بينهم قيادات بارزة ..الحوثي يعترف بسقوط 90 قتيلاً برتب عسكرية فخمة خلال أيام

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اعترفت جماعة الحوثي بسقوط نحو 90 قتيلا من عناصرها خلال شهر يناير الماضي، 82% منهم خلال معارك ضد القوات الحكومية، و18% في الضربات الأمريكية البريطانية.
ووفق وسائل إعلام حوثية، شيعت الجماعة 90 من مقاتليها على دفعات شبه يومية، في العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وحجة وصعدة وذمار وتعز الخاضعة لها، خلال شهر يناير.
وأفادت بأن 74 مقاتلاً سقطوا في معارك مع القوات الحكومية، فيما قتل 16 حوثيا في الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية ضمن تحالف «حارس الازدهار» رداً على الهجمات الحوثية على طرق الشحن الدولي في البحرين الأحمر والعربي.
وبحسب منصة «يمن فيوتشر» الإعلامية، فإن عدد قتلى مليشيا الحوثي في يناير الماضي هو أكبر معدل شهري منذ أكثر من عام، إذ لم يسبق أن أعلنت الجماعة مثل هذا العدد الكبير من قتلاها منذ انتهاء الهدنة الأممية في أكتوبر 2022.
وكشفت المنصة أن نحو 88% من القتلى في يناير الماضي من القيادات الميدانية، ويحملون رتبا عالية، 1 برتبة عميد، و9 برتبة عقيد، و1 برتبة مقدم، و11 برتبة رائد، و13 برتبة نقيب، و26 برتبة ملازم (أول وثانٍ)، و6 برتبة مساعد، و13 مقاتلا بلا رتبة