أول محافظة لدولة خليجية تكسوها الثلوج بطريقة مذهلة مع تسجيل أدنى درجات للحرارة

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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ثلوج محافظة طريف سجلت محافظة طريف السعودية اليوم الأحد درجة مئوية واحدة فوق الصفر، في أدنى درجة للحرارة على مستوى مدن ومحافظات السعودية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.

ورجحت الأرصاد تكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، وتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من محافظة طريف تظهر الثلوج المنتشرة منذ أيام في كل مكان.

وطريف إحدى محافظات منطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتبعد عن العاصمة الرياض 1540 كم