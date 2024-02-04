‏اليمن تشارك في المؤتمر الدولي للاتصالات في طوكيو

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شارك سفير اليمن في طوكيو عادل السنيني في المؤتمر الدولي للاتصالات المنعقد فى العاصمة طوكيو الذي شارك فيه قادة الصناعة والمديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي.
تناول المؤتمر علي مدى يومين آخر التطورات والجهود للتنسيق والتعاون بين الدول عالميا في مجال تكنولوجيا الاتصالات في حلقات نقاشية مكثفة واوراق عمل لاستعراض المساهمات والرؤى المتقدمة لمستقبل تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتعزيز التواصل وتطوير هذا القطاع الحيوي المساهم والمؤثر في التقارب وتبادل المعلومات وتدفقها لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين دول العالم.