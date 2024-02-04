تقييمات عسكرية تكشف عن تغير مفاجئ ولافت لبنك المعلومات الخاص بالمواقع الحوثية المستهدفة وخبير لبناني يحذر من تصعيد وشيك وخطير

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتبرت تقييمات عسكرية ان الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية التي استهدفت امس "36" هدفا للحوثيين في 13 موقعا شمل العاصمة صنعاء والحديدة وحجه وتعز والبيضاء اتسمت بكونها الأكثر كثافة والادق تركيزا تحديد وضرب الأهداف التابعة لميلشيا الحوثي واستخدمت في تنفيذها انوع من القذائف الصاروخية التي تتميز بدقة اصابتها للأهداف وبعضها بالقدرة على اختراق الجدران والمواقع المخبأة تحت الأرض.

واعتبر الخبير العسكري اللبناني العميد" الياس حنا" في معرض تقييمه للضربات العسكرية المباشرة التي نفذت من قبل القوات الامريكية والبريطانية امس واستهدفت مواقع للحوثيين في اليمن بأنها تصعيدا لافتا ونوعيا في العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية .

وأشار العميد "الياس حنا" لقناة الجزيرة الى أن العمليات العسكري الأمريكية والبريطانية التي استهدفت مواقع الحوثيين امس في عدة مدن بشمال اليمن كانت الاوسع نطاقا وركزت على ضرب البنية التحتية العسكرية واللوجستية للحوثيين من خلال استهداف مخازن ومستودعات أسلحة ومنصات اطلاق للصواريخ ومنظومة اتصال كرسها الحوثيون لخدمة عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر معتبرا أن العمليات العسكرية التي استهدفت مواقع الحوثيين امس في عدة مدن تمثل تطورا نوعيا في مستوى الردع العسكري بما يؤكد ان هذه الضربات ستتصاعد خلال الفترة القادمة وهو ما قد يدفع بالأوضاع في المنطقة الى سيناريوهات خطيرة ووشيكة من قببيل توسيع نطاق الصراع على الصعيد الإقليمي.

من جهته نقل مراسل الجزيرة في واشنطن عن خبراء عسكريين أمريكيين تقييمهم للضربات العسكرية الامريكية والبريطانية التي نفذت امس بانها تميزت بكونها ضربات نوعية مباشرة استهدفت مخازن مخبأة تحت الأرض وتمكنت من تدمير عدة مستودعات للأسلحة والذخائر وهو ما يكشف عن تغير مفاجئ ولاقت لبنك المعلومات الخاصة بالمواقع الحوثية المستهدفة حيث طرا تحديث واضح للإحداثيات الخاصة بالمواقع الهامة للحوثيين.