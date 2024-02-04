عاجل: صحفي يكشف تفاصيل هجوم العمالقة ودفاع شبوة على مخيم اعتصام المحتجين على رفع أسعار المشتقات النفطية وفضه بالقوة

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر صحفية ان قوات عسكرية وأمنية اقدمت على فض مخيم المعتصمين المحتجين على رفع اسعار المشتقات النفطية من أبناء شبوة بمنطقة العقلة، بالقوة.

وقال الصحفي صالح حقروص -من ابناء شبوة- ان قوات مدججة بالاطقم والمدرعات ومدعومة بطائرات بدون طيار(في اشارة للعمالقة ودفاع شبوة) اخلت فجر اليوم الاحد، مخيم الاعتصام بالعقلة الذي أنشأه أبناء محافظة شبوة منذ أكثر من شهر للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية اسوه بمحافظة مأرب، ليتم طرد المعتصمين واخلاء المخيم بالقوة .

جاء ذلك بعد أن طالبت القوات المعتصمين أمس إخلاء المخيم فوراً اثر قيام المعتصمين بتوقيف القاطرات التي تنهب النفط الخام من محافظة شبوة يوميا،وفق الصحفي حقروص.

ورفض المعتصمون إخلاء المخيم حتى يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة و تخفيض أسعار المشتقات النفطية بالمحافظة أسوة بمحافظة مأرب وهو مادفع القوات بمهاجمة المعتصمين وذلك بخلاف ماحدث مع أبناء محافظة مأرب .

واستغرب المصدر من تعامل السلطة في محافظة شبوة بالقوة مع أبناء شبوة المعتصمين في العقله .. مشيرا الى انه كان مخالف لما حدث مع أبناء محافظة مأرب مع أن المطالبة واحدة ولكن طريقه التعامل كانت مختلفة ووحشية.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين من المعتصمين المطالبين بخفض أسعار المشتقات النفطية وقوات من العمالقة ودفاع شبوة، في مفرق قطاع "العقلة" النفطي بمديرية عرماء محافظة شبوة.

جاء ذلك بعد وصول قوة عسكرية قدمت من مدينة عتق تضم عشرات الأطقم من ألوية العمالقة ودفاع شبوة امس السبت.

وقبل فض الاعتصام قامت تلك القوات بحصار مخيم المعتصمين والذي نصبه المحتجون مطلع شهر يناير الماضي للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية.

وتسببت الاشتباكات في قط خط العبر- عتق ،لتتكدس عشرات السيارات على الطريق الدولي الذي يربط محافظات الجنوب بالمناطق الشرقية ومنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.

الى ذلك قال بيان عن المعتصمين ان اعتصامهم كان سلميا لفترة طويلة في منطقة العقله تزيد عن شهر ، وذلك لأجل توحيد أسعار المشتقات النفطية وللطلب من الحكومة والسلطة المحلية تحقيق مطالب أبناء محافظة شبوة.

واضاف البيان: ''لكن لم يتم استجابة الحكومة لسلميتنا فقمنا بالتصعيد ونصبنا قطاع لكل ما يتعلق بالمشتقات النفطية . لنتفاجأ بأن الحكومة تعلن علينا النكف ، وأصدروا أوامر لرئاسة القطاع بالانسحاب خلال ساعة ، مالم يتم ذلك سيتم تصفية القطاع بمن فيه، في اشارة لفض الاعتصام.