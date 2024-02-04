بعد غارات ليلية عنيفة.. الحوثيون يتوعدون بالتصعيد والرئاسة اليمنية تناقش مع الإمريكان التداعيات الخطيرة للهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة سبأ ان الرئيس العليمي ناقش اليوم الاحد مع مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفين فايجن، تداعيات هجمات المليشيات الحوثية الارهابية ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وخليج عدن، على الاوضاع المعيشية للشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من احدى اسوأ الازمات الانسانية في العالم.

وجدد الرئيس التحذير من مخاطر استمرار تدفق الاسلحة الايرانية، والاموال المهربة للمليشيات الحوثية والمنظمات الارهابية المتخادمة معها على السلم والامن الدوليين، مشدداً على اهمية دعم الحكومة اليمنية لفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً القرار 2216 باعتباره خارطة طريق مثلى لنزع سلاح المليشيات المارقة، واحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وتطرق اللقاء، الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، والدعم الاميركي المطلوب على كافة المستويات، بما في ذلك تخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

كما تطرق الى التطورات الاقليمية، وتداعيات الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على الامن والسلم الدوليين، واهمية مضاعفة الجهود من اجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية التي تشتد حاجة ملايين الفلسطينيين اليها في الاراضي المحتلة.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمبدئي الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي المسؤولة الاميركية، في صورة مستجدات الوضع اليمني، بمافي ذلك مساعي السلام التي تقودها الامم المتحدة بناء على نتائج الجهود الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية.

هذا وشنت امريكا وبريطانيا ليلة امس غارات جديدة إضافية قالت انها «متناسبة وضرورية» وشملت 36 هدفاً للحوثيين في 13 موقعاً باليمن «رداً على استمرار هجمات الحوثيين على الملاحة التجارية الدولية إضافة إلى السفن التي تمر عبر البحر الأحمر».

واعلن الحوثيون صباح اليوم الأحد أن الطيران الأميركي البريطاني استهدف ب48 غارة مواقع في محافظات صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء وحجة وصعدة.

وقال عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي ردا على الغارات، "سنقابل التصعيد بالتصعيد وعملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة".