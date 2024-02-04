موقف لموسكو من الهجمات على الملاحة الدولية.. طارق صالح يضع السفير الروسي أمام حقيقة ما يجري ويتحدث عن هروب حوثي واستغلال للقضية الفلسطينية

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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جدد القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف موقف بلاده الرافض لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والداعي إلى هدنة فورية في غزة.

واطلع طارق صالح عضو مجلس القيادة في اليمن السفير الروسي على حقيقة التصعيد الحوثي في البحر الأحمر ومستجدات الأوضاع اليمنية والإقليمية والدولية

وأكد طارق صالح رفض الشرعية استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية القضية الفلسطينية، للهروب من عملية السلام في اليمن والاستحقاقات المفروضة عليها كدفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين.. مشيرًا إلى متاجرتها بالقضية الفلسطينية واستغلالها لتحشيد الشباب المغرر بهم وتفجير الأوضاع في الداخل اليمني.

وقالت وكالة سبأ ان عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اليوم السبت، خلال إتصال مرئي مع القائم بأعمال سفير جمهورية روسيا الاتحادية "يفغيني كودروف"، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وتطرق اللقاء إلى الهجمات الحوثية، المدفوعة إيرانيًا، على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتداعياتها الكارثية على الشعب اليمني قبل غيره.

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي تأكيد الموقف اليمني الثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم في غزة والضفة الغربية.

وحث طارق في هذا الصدد جمهورية روسيا الاتحادية على بذل جهودها داخل مجلس الأمن وخارجه، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.