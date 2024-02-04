موقف لموسكو من الهجمات على الملاحة الدولية.. طارق صالح يضع السفير الروسي أمام حقيقة ما يجري ويتحدث عن هروب حوثي واستغلال للقضية الفلسطينية اشتباكات تتسبب في قطع خط العبر الدولي وهذا ما حدث بين ''المعتصمين'' وقوات العمالقة ودفاع شبوة أمريكا توضح بشأن ضربات امس السبت وبيان بريطاني يوجه تحذيرا صريحا لقيادات جماعة الحوثي تركي آل الشيخ يكشف عن كأس موسم الرياض (صورة) في بيان رسمي.. الإتصالات وتليمن يفضحان ''النظام العالمي'' والتحالفات الدولية المتحكمة بالكابلات البحرية وكيف خدمت الحوثيين ومنحتهم ايرادات بمليارات الدولارات ركلات ''برشم'' الترجيحية تذهب بالعنابي القطري الى نصف نهائي كأس آسيا كلاب ضخمة في غزة تهاجم نظيرتها الإسرائيلية المدربة وتربك عمل قوات الاحتلال تقرير رسمي يحذّر الجيش البريطاني من التورط في حروب كبرى ملياردير جمع ثروته من ألعاب الموبايل يشتري قصرا في لندن تركيا تكشف عن تطورات فائقة في طائرة المسيرة بيرقدار سيها وتحلق على ارتفاع 30 ألف
تسببت اشتباكات مسلحة اليوم الأحد في قط خط العبر- عتق ،لتتكدس عشرات السيارات على الطريق الدولي الذي يربط محافظات الجنوب بالمناطق الشرقية ومنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.
الاشتباكات اندلعت بين مسلحين من المعتصمين المطالبين بخفض أسعار المشتقات النفطية وقوات من العمالقة ودفاع شبوة، في مفرق قطاع "العقلة" النفطي بمديرية عرماء محافظة شبوة.
واندلعت الاشتباكات بعد وصول قوة عسكرية قدمت من مدينة عتق تضم عشرات الأطقم من ألوية العمالقة ودفاع شبوة امس السبت.
وفي محاولة ربما لفض الاعتصام قامت تلك القوات بحصار مخيم المعتصمين والذي نصبه المحتجون مطلع شهر يناير الماضي للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية.