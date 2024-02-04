اشتباكات تتسبب في قطع خط العبر الدولي وهذا ما حدث بين ''المعتصمين'' وقوات العمالقة ودفاع شبوة

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تسببت اشتباكات مسلحة اليوم الأحد في قط خط العبر- عتق ،لتتكدس عشرات السيارات على الطريق الدولي الذي يربط محافظات الجنوب بالمناطق الشرقية ومنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.

الاشتباكات اندلعت بين مسلحين من المعتصمين المطالبين بخفض أسعار المشتقات النفطية وقوات من العمالقة ودفاع شبوة، في مفرق قطاع "العقلة" النفطي بمديرية عرماء محافظة شبوة.

واندلعت الاشتباكات بعد وصول قوة عسكرية قدمت من مدينة عتق تضم عشرات الأطقم من ألوية العمالقة ودفاع شبوة امس السبت.

وفي محاولة ربما لفض الاعتصام قامت تلك القوات بحصار مخيم المعتصمين والذي نصبه المحتجون مطلع شهر يناير الماضي للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية.