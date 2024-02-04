تركي آل الشيخ يكشف عن كأس موسم الرياض (صورة)

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كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن كأس موسم الرياض.
ويتواجه الهلال مع النصر في 8 فبراير الجاري للفوز بكأس هذه البطولة الودية التي شارك فيها انتر ميامي الامريكي بقيادة ميسي ،الفريق كان قد خسر من الهلال 3-4 ثم من النصر 6-0.