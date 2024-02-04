في بيان رسمي.. الإتصالات وتليمن يفضحان ''النظام العالمي'' والتحالفات الدولية المتحكمة بالكابلات البحرية وكيف خدمت الحوثيين ومنحتهم ايرادات بمليارات الدولارات

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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على وقع التصعيد في البحر الأحمر، وتباعت الهجمات الحوثية على السفن والملاحة البحرية؛ اصدرت مؤسسة الاتصالات و(تليمن) في العاصمة عدن بيان استنكار لتهديدات مليشيات الحوثي باستهداف الكابلات البحرية.

وقالت ان مليشيات الحوثي حصلت على مليارات الدولارات نتيجة سيطرتها على الكابلات البحرية مثل كابل آسيا - أفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1) وكابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط - غرب أوروبا وغيرها وان هذه الاموال التي تتدفق عبر النظام المصرفي العالمي، تشكل تهديدًا كبيرًا لنزاهة الاتصالات الدولية".

وطالبت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تليمن)،عبر بيانهما، بشكل عاجل من شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وقف جميع تعاملاتها مع مليشيات الحوثي والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء...متعهدة في الوقت ذاته بالتعاون الكامل لضمان انتقال منتظم لهذه الشركات، وذلك لحماية خدمات الاتصالات الدولية في اليمن والعالم من التخريب

واستنكرت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تليمن) ، اليوم الاحد بشدة تهديدات مليشيات الحوثي باستهداف الكابلات البحرية الدولية ،عقب التطورات المقلقة والخطيرة في البحر الأحمر.

وأدانت ما وصفته استمرار عسكرة المليشيات الانقلابية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب وجهودها لتعطيل الاقتصاد العالمي من خلال استهداف البنية التحتية للاتصالات الدولية.

البيان اشار الى أنه وخلال السنين الماضية استهدفت هذه المليشيات بشكل ممنهج البنية التحتية للاتصالات في اليمن باستخدام الطائرات بدون طيار، واستغلت مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها بشكل غير قانوني في عام 2015 لتمويل أنشطتها الإرهابية وجمع المعلومات لقمع معارضيها والصحفيين.

وقال " ان المؤسسة والشركة اليمنية - الدبلوماسية والقانونية - بذلت جهود خلال السنوات الماضية، إلا أن التحالفات الدولية للاتصالات، التي تدير هذه الكابلات، قد تعاملت مع مليشيات الحوثي مما منح المليشيات معرفة بعمليات الكابلات البحرية الدولية".