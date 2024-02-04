ركلات ''برشم'' الترجيحية تذهب بالعنابي القطري الى نصف نهائي كأس آسيا

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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قاد حارس مرمى قطر مشعل برشم منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023 الجارية في العاصمة الدوحة، حيث تألق الحارس القطري في الركلات الترجيحية امام منتخب اوزباكستان امس، وتصدى لثلاث منها.

تقدمت قطر في الشوط الاول عبر القائد حسن الهيدوس، وفي الشوط الثاني عادلت اوزباكستان لتذهب المباراة الى الاشواط الاضافية.

في الاشواط الاضافية استمرت النتيجة على حالها 1-1 ليحتكم المنتخبان للركلات الترجيحية.

بدات اوزباكستان تسديد اول ركلة بنجاح ثم سجل لقطر اكرم عفيف، تصدى برشم لركلة اوزباكستان الثانية لكن المعز علي اضاع لقطر، تقدمت اوزباكستان من جديد وضيعت قطر ، وبينما كانت المؤشرات تذهب نحو فوز اوزباكستان، استطاع حارس قطر التصدي لركلتي أوزباكستان لتنتهي بنتيجة 3-2 لصالح قطر.

وستواجه قطر ،منتخب ايران الذي اقصى اليابان 2-1 ، في نصف النهائي يوم الاربعاء المقبل.

وتأهلت قطر الى هذا الدور للمرة الثانية في تاريخيها على التوالي، بعد النسخة الماضية في الامارات عام 2019 والتي توج بها العنابي حاصدا اول القابه.