كلاب ضخمة في غزة تهاجم نظيرتها الإسرائيلية المدربة وتربك عمل قوات الاحتلال

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هنالك ظاهرة جديدة في غزة بدأت بالظهور، وهي كلاب مقيدة في المنازل تهدف إلى إرباك كلاب الجيش المدربة، وإعاقة عملها.

وصدرت تعليمات لقوات النخبة في جيش الاحتلال، بالحذر من قيام المقاومين بترك كلاب كبيرة مقيدة في بعض المناطق التي يعمل الجيش على تفتيشها، بهدف إعاقة أنشطة كلاب الجيش المدربة، فيما اعترف الجيش بمقتل 17 كلبا مدربا من وحدة "عوكيتس".

ووثق الجيش في الأسابيع الأخيرة ثلاث حالات مختلفة على الأقل، حيث تركت كلاب مزودة بحبال وسلاسل طويلة داخل بعض المنازل والساحات التي وصل إليها الجنود.

وتعمل وزارة الحرب الإسرائيلية على تنفيذ عمليات شراء واسعة للكلاب المدربة، لا سيما من هولندا وألمانيا، ويتوقع أن تصل خلال أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الجمعة "27 ألفا و131 شهيدا و66 ألفا و287 مصابا"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة