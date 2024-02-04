ملياردير جمع ثروته من ألعاب الموبايل يشتري قصرا في لندن تركيا تكشف عن تطورات فائقة في طائرة المسيرة بيرقدار سيها وتحلق على ارتفاع 30 ألف 36 هدفا بـ13 موقعاً للحوثي..الكشف عن تفاصيل الضربات الأميركية البريطانية في اليمن كأس آسيا.. العنابي في نصف النهائي هدف قاتل يرسل الكوت ديفوار إلى نصف النهائي لمباراة الكونغو الديمقراطية القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: هكذا سنرد على اقتراح وقف إطلاق النار وفاة طفل يمني بأحد المستشفيات السعودية جراء إصابته بلغم حوثي المركزية الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن لقاء يمني يوناني يناقش مهمة البعثة الأوروبية في البحر الأحمر العملة المحلية تواصل الانهيار والدولار يقترب من حاجز الـ 1700 ريال
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الملياردير الروسي المؤسس المشارك لشركة Playrix العملاقة للألعاب إيغور بوخمان، اشترى قصرا بقيمة 30.6 مليون دولار في لندن.
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تذكرها أن "الملياردر أنفق حوالي 25 مليون جنيه إسترليني (30.6 مليون دولار) على شراء قصر في حي كينسينغتون (منطقة النخبة في لندن) الصيف الماضي".
وذكرت أن إيغور بوخمان اشترى عام 2019 منزلا إلى جانب ممتلكاته الجديدة ويخطط حاليا لإصلاح المنزلين.
وقام الشقيقان إيغور ودميتري بتأسيس شركة Playrix للألعاب بمدينة فولوغدا الروسية عام 2004، وحتى عام 2022 تحولت الشركة إلى أحد أكبر مطوري ألعاب الأجهزة المحمولة في العالم، وفي أكتوبر 2022 أعلنت الشركة إغلاق مكاتبها في روسيا