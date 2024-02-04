ملياردير جمع ثروته من ألعاب الموبايل يشتري قصرا في لندن تركيا تكشف عن تطورات فائقة في طائرة المسيرة بيرقدار سيها وتحلق على ارتفاع 30 ألف 36 هدفا بـ13 موقعاً للحوثي..الكشف عن تفاصيل الضربات الأميركية البريطانية في اليمن كأس آسيا.. العنابي في نصف النهائي هدف قاتل يرسل الكوت ديفوار إلى نصف النهائي لمباراة الكونغو الديمقراطية القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: هكذا سنرد على اقتراح وقف إطلاق النار وفاة طفل يمني بأحد المستشفيات السعودية جراء إصابته بلغم حوثي المركزية الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن لقاء يمني يوناني يناقش مهمة البعثة الأوروبية في البحر الأحمر العملة المحلية تواصل الانهيار والدولار يقترب من حاجز الـ 1700 ريال
نجحت طائرة "بيرقدار تي بي 3 سيها" التركية المسيرة، في التحليق على ارتفاع 30 ألف قدم، في مركز "أقنجي" للتدريب على الطيران والاختبار في منطقة تشورلو بولاية تيكرداغ، شمال غربي تركيا.
وقالت شركة بايكار التركية المنتجة للطائرة، في بيان الجمعة، إن "بيرقدار تي بي 3 سيها" أكملت اختبارات التحليق على ارتفاعات عالية بنجاح.
وأضافت أن الطائرة ستكون أول مسيرة مسلحة بالعالم قادرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدرج القصير، بفضل جناحها القابل للطي.
وبحسب البيان، ذكر رئيس مجلس إدارة بايكار، سلجوق بيرقدار، إنهم يخططون خلال العام الحالي لإجراء اختبارات على الطائرة على متن سفينة "تي سي غي أناضول" المحلية.
وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، حلت بايكار في مقدمة الشركات التركية من حيث الصادرات في السنوات الـ3 الأخيرة.
وبلغت قيمة صادرات الشركة 1.8 مليار دولار، خلال