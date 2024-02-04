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تركيا تكشف عن تطورات فائقة في طائرة المسيرة بيرقدار سيها وتحلق على ارتفاع 30 ألف

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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نجحت طائرة "بيرقدار تي بي 3 سيها" التركية المسيرة، في التحليق على ارتفاع 30 ألف قدم، في مركز "أقنجي" للتدريب على الطيران والاختبار في منطقة تشورلو بولاية تيكرداغ، شمال غربي تركيا.

وقالت شركة بايكار التركية المنتجة للطائرة، في بيان الجمعة، إن "بيرقدار تي بي 3 سيها" أكملت اختبارات التحليق على ارتفاعات عالية بنجاح.

وأضافت أن الطائرة ستكون أول مسيرة مسلحة بالعالم قادرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدرج القصير، بفضل جناحها القابل للطي.

وبحسب البيان، ذكر رئيس مجلس إدارة بايكار، سلجوق بيرقدار، إنهم يخططون خلال العام الحالي لإجراء اختبارات على الطائرة على متن سفينة "تي سي غي أناضول" المحلية.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، حلت بايكار في مقدمة الشركات التركية من حيث الصادرات في السنوات الـ3 الأخيرة.

وبلغت قيمة صادرات الشركة 1.8 مليار دولار، خلال

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