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كأس آسيا.. العنابي في نصف النهائي

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي كـأس آسيا إثر فوزه في ربع النهائي على أوزباكستان بركلات الترجيح 3 -2 السبت 3 فيفري.

وخرج الحارس مشعل البرشم بطلا للمواجهة بتصديه لثلاث ركلات جزاء أوزباكية، مانحا العنابي بطاقة التأهل ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.

ويضرب أصحاب الأرض والجمهور موعدا مع مواجهة قوية أمام إيران في المربّع الذهبي الأربعاء القادم.

وتقدمت قطر في الدقيقة 27 بهدف حارس مرمى المنافس أوتكير يوسوبوف بالخطأ، قبل أن يُدرك منتخب أوزباكستان التعادل بفضل هدف أوديلجون حمروبيكوف في الدقيقة 58. وفي نصف النهائي الثاني، سيواجه منتخب الأردن نظيره الكوري الجنوبي.

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