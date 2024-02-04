كأس آسيا.. العنابي في نصف النهائي هدف قاتل يرسل الكوت ديفوار إلى نصف النهائي لمباراة الكونغو الديمقراطية القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: هكذا سنرد على اقتراح وقف إطلاق النار وفاة طفل يمني بأحد المستشفيات السعودية جراء إصابته بلغم حوثي المركزية الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن لقاء يمني يوناني يناقش مهمة البعثة الأوروبية في البحر الأحمر العملة المحلية تواصل الانهيار والدولار يقترب من حاجز الـ 1700 ريال مليشيا الحوثي ” تهدد متزعمي المطالب الحقوقية بكسر عظامهم بعد حرب غزة مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات كبيرة إلى محافظة البيضاء عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء ومصادر مأرب برس تكشف التفاصيل
تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي كـأس آسيا إثر فوزه في ربع النهائي على أوزباكستان بركلات الترجيح 3 -2 السبت 3 فيفري.
وخرج الحارس مشعل البرشم بطلا للمواجهة بتصديه لثلاث ركلات جزاء أوزباكية، مانحا العنابي بطاقة التأهل ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.
ويضرب أصحاب الأرض والجمهور موعدا مع مواجهة قوية أمام إيران في المربّع الذهبي الأربعاء القادم.
وتقدمت قطر في الدقيقة 27 بهدف حارس مرمى المنافس أوتكير يوسوبوف بالخطأ، قبل أن يُدرك منتخب أوزباكستان التعادل بفضل هدف أوديلجون حمروبيكوف في الدقيقة 58. وفي نصف النهائي الثاني، سيواجه منتخب الأردن نظيره الكوري الجنوبي.