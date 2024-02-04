كأس آسيا.. العنابي في نصف النهائي

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 168

تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي كـأس آسيا إثر فوزه في ربع النهائي على أوزباكستان بركلات الترجيح 3 -2 السبت 3 فيفري.

وخرج الحارس مشعل البرشم بطلا للمواجهة بتصديه لثلاث ركلات جزاء أوزباكية، مانحا العنابي بطاقة التأهل ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.

ويضرب أصحاب الأرض والجمهور موعدا مع مواجهة قوية أمام إيران في المربّع الذهبي الأربعاء القادم.

وتقدمت قطر في الدقيقة 27 بهدف حارس مرمى المنافس أوتكير يوسوبوف بالخطأ، قبل أن يُدرك منتخب أوزباكستان التعادل بفضل هدف أوديلجون حمروبيكوف في الدقيقة 58. وفي نصف النهائي الثاني، سيواجه منتخب الأردن نظيره الكوري الجنوبي.