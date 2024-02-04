هدف قاتل يرسل الكوت ديفوار إلى نصف النهائي لمباراة الكونغو الديمقراطية

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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اختطف المنتخب الإيفواري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بهدف قاتل في مرمى مالي بعد تمديد الوقت، السبت 3 فيفري.

وشهدت المباراة تقلّبات عديدة، حيث بدأت الكوت ديفوار المواجهة سيئة جدّا، بعد أُختُسبت ضدها ركلة جزاء في الدقيقة 17 لم يوفق اللاعب المالي في تسجيلها، ثم في الدقيقة 43 تعرّض لاعبها كوسونو للإقصاء.

وفي الشوط الثاني تواصل التفوق المالي وأثمر هدفا بأقدام دورجليس نيني في الدقيقة 70.

وبينما كانت المباراة تسير في اتجاه تأهل مالي وانسحاب إيفواري، انتفض أصحاب الأرض والجمهور وسجلوا التعادل في الدقيقة 91 بفضل سيمون أدينغرا، وحكموا على القمة بلعب الحصص الإضافية.

في الوقت الإضافي تكرّر السيناريو المثير ولم يسمح عمر دياكيتي بخوض ركلات الترجيح عندما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 120 مانحا منتخب بلاده ورقة التأهل، حيث أطلق الجمهور العنان لفرحة هيستيرية.

وتواجه الكوت ديفوار في الدور نصف النهائي المنتخب الكونغولي المتأهل على حساب غينيا