القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: هكذا سنرد على اقتراح وقف إطلاق النار

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أكد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أسامة حمدان، السبت 3 فيفري، عدم وجود صفقة أو اتفاق رسمي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى الآن، مبينا أن ما قدم إلى المقاومة الفلسطينية من الوسطاء، هو إطار اتفاق تعمل قيادة الحركة على دراسته.

وشدد حمدان خلال مؤتمر صحفي ببيروت، أن قيادة حماس تسلمت مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس، مبينا أن الرد عليه “سيرتكز على أساس وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال من غزة”.

وأضاف حمدان أن حماس سترد على المقترح بالمطالبة بضمانات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة.

وتابع: أولويتنا اليوم هي رفع المعاناة عن قطاع غزة عبر وقف شامل للعدوان. وجدد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية، التأكيد منذ على أن الحركة منفتحة على أي مبادرات لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقال: نثمن الجهود التي تبذلها مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتطرق ؛مدان إلى قرار الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تعليق مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونوروا”، قائلا إن “تعليق بعض الدول تمويل الأونروا خطوة غير مسؤولة ومشاركة في حرب الإبادة ضد شعبنا”.

ودعا أسامة حمدان كل الدول إلى التدخل العاجل لدى الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، كما وجه نداء إلى البلدان العربية، لتشكيل وفود رسمية وشعبية لكسر الحصار على غزة.

وعلى صعيد آخر، أدان حمدان الاعتداءات الأميركية على في اليمن والعراق وسوريا، معتبرا أن هذه الاعتداءات “تأتي في سياق حماية ظهر الاحتلال”.

واستطرد: يتكشف يوما بعد يوم حجم الأكاذيب التي تتبناها إدارة بايدن استنادا لمصادر صهيونية