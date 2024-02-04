وفاة طفل يمني بأحد المستشفيات السعودية جراء إصابته بلغم حوثي

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أدى لغم حوثي إلى وفاة طفل يمني كان يتلقى العلاج في مستشفى الملك فهد بجازان عقب يومين من إصابته بريف محافظة حجة شمالي غرب اليمن.
وذكرت مصادر إعلامية السبت ان الطفل عمر ساحلي والبالغ من العمر 14 عاما اصيب قبل يومين بجروح خطيرة ومتفاوتة نتيجة انفجار اللغم والذي تسبب ببتر الأطراف السفلية والعلوية للطفل في عزلة بني حسن بمديرية عبس بذات المحافظة.
وأضافت أن هذه الحادثة الثالثة التي تتلقاها أسرة ساحلي بعد أن تسبب لغم ببتر الأطراف السفلية لشقيقته الصغرى قبل أربع سنوات وتلاها إصابة عمها بانفجار صاعق ما أدى إلى بتر يده اليسرى.
وزرعت مليشيات الحوثي آلاف الألغام التي تشكل خطرا دائما على حياة آلاف السكان والنازحين في المناطق المحررة شمالي محافظة حجة، خاصة في مديريتي ميدي وعبس الساحليتين على البحر الأحمر ومديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية.