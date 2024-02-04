المركزية الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، إن الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة ضد أهداف في اليمن ودمرت ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين كانت جاهزة لإطلاقها .

وأوضحت القيادة في بيان: “في 3 فبراير/ شباط، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاعية ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر”.

ووفقا للقيادة، شكلت الصواريخ “تهديدا وشيكا” لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.