لقاء يمني يوناني يناقش مهمة البعثة الأوروبية في البحر الأحمر

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بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، السبت، مهمة البعثة الأوروبية في البحر الأحمر.
وقال ابن مبارك إنه إنه "عقد مباحثات مع نظيره اليوناني، على هامش المنتدى الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي انطلق الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضاف ابن مبارك: "كانت المهمة البحرية الأوروبية الجديدة في البحر الأحمر جزءًا من مناقشاتنا"، مشيرا إلى أن: "التنسيق والشراكة مع الدول المشاطئة (للبحر الأحمر) يعد عاملاً رئيسياً للنجاح".
وأمس الجمعة، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن مهمة بعثة الاتحاد المزمع إرسالها إلى البحر الأحمر "دفاعية بحتة" تهدف إلى حماية السفن التجارية من هجمات جماعة "الحوثي".
وفي 31 يناير الماضي، أعلن بوريل عن بعثة بحرية باسم "أسبيديس"، لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين، والتي ستنطلق رسميا بحلول 19 فبراير الجاري.