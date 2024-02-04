العملة المحلية تواصل الانهيار والدولار يقترب من حاجز الـ 1700 ريال

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 296

تواصل العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة انهيارها، وسط فشل الحكومة والبنك المركزي في كبح ذلك الانهيار الذي انعكست تداعياته على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

وقالت مصادر مصرفية، إن سعر بيع الدولار الأمريكي وصل السبت إلى 1662 ريالا، مقارنة بـ 1639 ريالا الخميس الماضي، بزيادة 23 ريالاً، وبفارق 64 ريالاً عن سعر صرفه مطلع الأسبوع الماضي عندما وصل في تعاملات السبت 27 يناير الماضي إلى 1598 ريالا.

وأضافت أن سعر صرف الريال السعودي وصل في تعاملات السبت إلى 437 ريالا يمنياً، مقارنة بـ 431 ريالا في تعاملات الخميس 1 فبراير بزيادة 6 ريالات، وبفارق 17 ريالاً عن سعر صرفه قبل أسبوع.

يأتي ذلك في ظل فشل من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي والبنك المركزي في كبح هذا الانهيار التاريخي.