مليشيا الحوثي ” تهدد متزعمي المطالب الحقوقية بكسر عظامهم بعد حرب غزة

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هددت المليشيات الحوثية التابعة لإيران متزعمي المطالب الحقوقية بصرف المرتبات بكسر عظامهم بعد انتهاء استثمار المليشيات لحرب غزة.
ونشر السياسي والدبلوماسي الحوثي “فيصل أمين أبو راس” رسالة تهديد حوثية ضد القاضي عبد الوهاب قطران، ورئيس نادي المعلمين، الشيخ عبد القوي أبو زيد الكميم، المعتقلان لدى المليشيات الحوثية بصنعاء منذ أشهر والمتزعمين لمطالب صرف المرتبات.
وجاء في رسالة التهديد التي نشرها “أبو راس” على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: “قاضيكم قطران ومدرسكم أبو زيد و مثقفكم الكبسي لن ينفعوكم”.
وتابع “فاصل ونواصل، كسر ناموسكم وعظامكم بعد أن نعيد لأهل غزة كرامتهم وناموسهم”.حد زعمه.
و استخدمت مليشيات الحوثي “العدوان الصهيوني” على قطاع غزة المحاصر و عملياتها البحرية، لتحويل الأنظار عن فسادها والمطالب الشعبية والإضرابات من قبل اليمنيين.
واعتقلت المليشيات الحوثية الشيخ الكميم قبل أشهر، والقاضي قطران الشهر الماضي، بسبب مطالبتهما برواتب الموظفين وانتقادهما لفساد الجماعة وعملها خدمة للأجندة الخارجية المرتبطة بطهران.