مليشيا الحوثي ” تهدد متزعمي المطالب الحقوقية بكسر عظامهم بعد حرب غزة مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات كبيرة إلى محافظة البيضاء عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء ومصادر مأرب برس تكشف التفاصيل عقب وصوله المُكلا.. فرج البحسني يضع شرطاً للقبول ببقاء قوات درع الوطن بـ حضرموت من هو مروان البرغوثي ولماذا تصرّ حماس إطلاق سراحه في الصفقة القادمة؟ الاحتلال يبدأ بغمر ..أنفاق حماس.. هل يغامر الكيان الصهيوني بحياة أسراه ؟ ماذا قال مستشار وزير الدفاع محمد الكميم عن رجال أبناء تهامة ؟ استشهاد شاب برصاصة قناص حوثي في تعز العميد طارق صالح يبحث مع السفير الروسي مستجدات الاوضاع الإقليمية من نواة المقاومة الى الشراكة في الدولة مأرب نموذج .. لقاء تشاوري موسع لتعزيز الوفاق الوطني بين المكونات الوطنية
دفعت المليشيات الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة البيضاء وسط توقعات بقيام المليشيات الحوثية بتصعيد في جبهات القتال .
وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم السبت انهم شاهدوا أربعة باصات نقل كبير تقل عشرات المجندين الحوثيين باتجاه محافظة البيضاء ..
وأضافت المصادر ان المجندين الحوثيين أغلبهم من صغار السن والذي تبدو عليهم ملامح الفقر المدقع وسط اتهامات للحوثيين باستغلال الأيتام والفقراء للدفع بهم إلى جبهات القتال المختلفة .
وأكدت المصادر ان الحوثيين يستغلوا القضية الفلسطينية العادلة للتحشيد والتجنيد لصالحهم بعد ادعائها بنصرة الشعب الفلسطيني في استغلال كاذب لتنفيذ مشروعها الطائفي الذي تسعى من خلاله إيران السيطرة على المنطقة العربية .
الجدير ذكره ان عشرات المجندين الحوثيين قتلوا خلال الأسبوع الماضي في جبهات القتال المختلفة أغلبهم في محافظة شبوة والذين تم دفنهن من قبل المليشيا الحوثية بمقابر جماعية للتخلص من تكاليف الدفن والعزاء .