مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات كبيرة إلى محافظة البيضاء

الأحد 04 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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دفعت المليشيات الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة البيضاء وسط توقعات بقيام المليشيات الحوثية بتصعيد في جبهات القتال .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم السبت انهم شاهدوا أربعة باصات نقل كبير تقل عشرات المجندين الحوثيين باتجاه محافظة البيضاء ..

وأضافت المصادر ان المجندين الحوثيين أغلبهم من صغار السن والذي تبدو عليهم ملامح الفقر المدقع وسط اتهامات للحوثيين باستغلال الأيتام والفقراء للدفع بهم إلى جبهات القتال المختلفة .

وأكدت المصادر ان الحوثيين يستغلوا القضية الفلسطينية العادلة للتحشيد والتجنيد لصالحهم بعد ادعائها بنصرة الشعب الفلسطيني في استغلال كاذب لتنفيذ مشروعها الطائفي الذي تسعى من خلاله إيران السيطرة على المنطقة العربية .

الجدير ذكره ان عشرات المجندين الحوثيين قتلوا خلال الأسبوع الماضي في جبهات القتال المختلفة أغلبهم في محافظة شبوة والذين تم دفنهن من قبل المليشيا الحوثية بمقابر جماعية للتخلص من تكاليف الدفن والعزاء .