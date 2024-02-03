عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء ومصادر مأرب برس تكشف التفاصيل

شنت مقاتلات أمريكية بريطانية قبل قليل ضربات جوية جديدة على مناطق متفرقة بالعاصمة صنعاء.





وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن التحالف الأمريكي البريطاني نفذ قبل قليل ضربات جوية عنيفة استهدفت عددا من المواقع العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في منطقة النهدين وعطان والحفا بالعاصمة صنعاء





ولم يتسني للمصادر معرفة نتائج الضربات الجوية.