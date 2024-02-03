عقب وصوله المُكلا.. فرج البحسني يضع شرطاً للقبول ببقاء قوات درع الوطن بـ حضرموت

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني الموالي للمجلس الإنتقالي (المدعوم إماراتيا ) بأن تشكيل قوة درع الوطن مرحب به من قبل القادة السياسيين والسلطة المحليه بحضرموت .. معتبرا أنها إضافة نوعية إلى أمن حضرموت.



واشترط البحسني في تغريدة له اليوم عبر منصة إكس تويتر سابقاً قبول قوة درع الوطن بمحافظة حضرموت أن تحل هذه القوة كبديل عن القوات التي وصفها من خارج حضرموت المتواجدة في وادي حضرموت... مشيرًا إلى ان "إنشائها وتشكيلها قد جاء في الوقت المناسب الذي يتزايد فيه سلوك الغطرسة والإستعلاء لدى الحوثة الإنقلابيون".

وتابع :يمكن الإستفادة من الألوية المتواجدة في وادي حضرموت والتي منتسبوها من خارج حضرموت والدفع بها في الجبهات القتالية بالشمال لمواجهة الحوثييين في مأرب وكل جبهات الشمال ، ويحل مكانها قوات درع الوطن التي هي من أبناء حضرموت .

فيما يلي نص التغريدة :

نؤكد أننا لسنا ضد أي قوة يتم تشكيلها لحماية حضرموت والوطن عامة، ولذلك ما أريد التأكيد عليه هو أن تشكيل قوة درع الوطن مرحب به من قبل القادة السياسيين والسلطة المحليه بحضرموت ونعتبرها إضافة نوعية إلى أمن حضرموت ، وهذا مطلب لنا منذ سنوات لكن يجب أن تحل هذه القوة بدل القوات التي من خارج حضرموت المتواجدة في وادي حضرموت فهذا هو مكانها المناسب، فلقد جاء إنشائها وتشكيلها في الوقت المناسب جداً، الوقت الذي يتزايد فيه سلوك الغطرسة والإستعلاء لدى الحوثة الإنقلابيون فيمكن الإستفادة من الألوية المتواجدة في وادي حضرموت والتي منتسبوها من خارج حضرموت والدفع بها في الجبهات القتالية بالشمال لمواجهة الحوثييين في مأرب وكل جبهات الشمال ، ويحل مكانها قوات درع الوطن التي هي من أبناء حضرموت .

الشيء المهم الآخر الذي أحب التأكيد عليه أن المملكة العربية السعودية تمثل قيادة التحالف العربي ولاشك إن العمل معها ومع دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى بإحترام بالغ ولا يمكن المساس بهذه العلاقة التي عمّدت بدماء الشهداء من الثلاثة الأطراف السعودية و الإمارات و اليمن، لذلك يجب أن تنتهي أي زوبعة تثير الفتن داخل حضرموت وعدم إثارة النعرات فلا يمكن للحضارم أن يقتتلوا فيما بينهم البين ولن نسمح بذلك.

فلتخرس كل الأصوات التي تأمل في فتنة واسعة لتضعف حضرموت. (انتهى الاقتباس )

وظهر عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني الموالي للمجلس الإنتقالي في المكلا بحضرموت في وقت سابق اليوم السبت تزامنا مع التصعيد الذي دعا اليه الانتقالي بدعوة انصاره للاحتشاد اليوم السبت دعما لقوات النخبة الحضرمية ورفضا لدخول قوات درع الوطن الرئاسية الى المكلا.

وقالت وكالة سبأ ان البحسني الذي غادر البلاد في اغسطس الماضي، وصل اليوم الى المكلا ومن المتوقع أن يجري اجتماعات مهمة مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، واللجنة الأمنية، وكذا المكونات السياسية والقوى المجتمعية، لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ولا يعرف ما اذا كانت عودة البحسني الى المكلا بهدف دعم للمجلس الإنتقالي في تصعيده الاخير، او للتهدئة والوساطة تجنبا لانفجار الوضع عسكريا في المحافظة.

ووفق سبأ كان اللواء البحسني قد التقى خلال زيارة خارجية عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وبحث معهم التطورات على الساحة اليمنية وعلاقات التعاون الثنائي بلدانهم.