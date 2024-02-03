ماذا قال مستشار وزير الدفاع محمد الكميم عن رجال أبناء تهامة ؟

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكد مستشار وزير الدفاع العميد محمد الكميم، إن ابطال تهامة هم رأس الحربة في مواجهة مليشيا الحوثي. مشيرا إن تهامة اليوم تضحي بخيرة ابنائها من أجل استعادة صنعاء وبقية اليمن.

وقال العميد الكميم في تدوينة على منصة إكس، عقب عودته من زيارة لمحور الحديدة “كما هي مارب رأس حربة وحاضنة في شرق اليمن لكل أحرار اليمن فإن تهامة رأس حربة وحاضنة لكل أحرار اليمن في غربها” . واضاف” تهامة تاريخ في مواجهة مشاريع الأئمة وتاريخ في رفض مشاريع الاستعباد ولرجالها مشائخ وقادة، سجل حافل بتمريغ أنوف الأئمة وزنابيلهم في رمالها وأدغالها.

وتابع: “تلك الوجوه السمراء النقية أصحاب القلوب النظيفة ولمن لا يعرفهم فهم عناوين الوفاء والإخلاص لله وللدين وللوطن ، ماضيهم مشع و زاخر باعظم البطولات وشرف التضحيات في مواجهة طغاة الإمامة وجبابرة السلالة ، تتشابه في كثير من الصفات مع مارب التاريخ والحضارة” .

وأردف العميد الكميم “اليوم رجال تهامة أحد أقوى أسلحتنا وأشدهم فتكا وأقساهم على العدو “الحوثيراني” وفيهم رجولة وبأس شديد…

وأكد ان تهامة لم تفتح أرضها للمقاومة وللرجال الأحرار فقط بل أبت إلا أن تكون في مقدمة الصفوف ورأس حربتهم وأول المقاتلين وكانوا السباقين في القتال والتضحية والفداء ، فاصبحت الأرض والمدد “.

واستدل الكميم بنماذج من رجال تهامة فقال”استمعنا لشهادات زملائهم في المقاومة الوطنية(حراس الجمهورية) عن مآثر بطولية خالدة للتهاميين ستسجل لهم في أنصع صفحات التاريخ شرفا وعزا وسؤدد.

وقال: هنا نموذجان من قادة تهامة الكرماء الأبطال : العميد زايد منصر قائد محور حيس وكما يطلق عليه شيخ المقاومة وروحها وأخو الجميع، والزميل العزيز العميد الركن فاروق الخولاني قائد اللواء الأول تهامة أشبهه بصحابي هذا الزمن ” حد تعبيره.

وأردف ” وهناك من أمثالهم الآلاف من الرجال والقادة العظام كالعميد الركن أحمد الكوكباني أحد قادة التحرير والعميد الركن هاني قيوع ، ومنهم من استشهد ومنهم من ينتظر .”.

وأكد أن: تهامة اليوم تضحي بالغالي والنفيس من أبنائها وأرضها من أجل استعادة صنعاء وبقية اليمن، قالها لي العميد زايد منصر قائد محور الحديدة شعارنا ” نستعيد صنعاء لنؤمن تهامة” ، وقالها لي العميد فاروق الخولاني همنا كله اليمن ولن يهدأ لنا بال حتى استعادة صنعاء.”

واختتم مسجلا شهادته عن تهامة ورجالها :ووالله إن في رجال تهامة روح وطنية ومعنويات عالية لن تجدها إلا فيهم ،وهم قمة في البذل والعطاء والسخاء..فسلام الله على تهامة ومارب ، فلن ننسى صنيعكما أبدا أيتها الأراضي الطيبة المباركة التي احتضنتا أحرار اليمن والتي باتت تمثلان اليوم أهم البقع الجغرافية بجانب تعز التي ستنطلق منها معارك التحرير قريبا بإذن الله “..