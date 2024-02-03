استشهاد شاب برصاصة قناص حوثي في تعز

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في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم ذراع إيران بحق أبناء تعز، استشهد شاب اليوم السبت، برصاص قناص مليشيا الحوثي، فجرت رأسه شرقي المحافظة.
وقالت مصادر حقوقية، إن قناص المليشيات الحوثية المتمركز في تبة الصالحين، أقدم على استهداف شاب يدعى "عبيد محمد عبيد في الـ16 من عمره"، في منطقة "الشقب"، التابعة لمديرية "صبر الموادم".
وأكدت المصادر، إن الضحية عبيد، تعرض لعدة طلقات نارية مباشرة في رأسه، أدت إلى وفاته على الفور.
وأشارت إلى أنه تم نقل عبيد، إلى مستشفى الثورة العام في مدينة تعز، عقب وفاته.
ولفتت المصادر إلى جريمة عبيد رفعت عدد ضحايا القنص في منطقة الشقب، إلى 247 ضحية، من بينهم 43 قتيلاً و204 جريح.