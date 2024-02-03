العميد طارق صالح يبحث مع السفير الروسي مستجدات الاوضاع الإقليمية

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_وكالات

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بحث نائب رئيس الجمهورية ،قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، اليوم السبت،عبر تقنية الإتصال المرئي مع القائم بأعمال سفير جمهورية روسيا الاتحادية “يفغيني كودروف”؛ تطورات الأوضاع اليمنية والإقليمية والدولية.

وخلال الاتصال المرئي ناقش الجانبان ،المستجدات على الساحة اليمنية والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

كما تطرق اللقاء إلى الهجمات الحوثية، المدفوعة إيرانيًا، على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتداعياتها الكارثية على الشعب اليمني قبل غيره. وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا، مؤكدًا أهمية تطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد طارق صالح رفض استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية القضية الفلسطينية؛ للهروب من عملية السلام في اليمن والاستحقاقات المفروضة عليها كدفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين مشيرًا إلى متاجرتها بالقضية الفلسطينية واستغلالها لتحشيد الشباب المغرر بهم وتفجير الأوضاع في الداخل اليمني.

وجدد العميد طارق صالح تأكيد الموقف اليمني الثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم في غزة والضفة الغربية.

وفي هذا الصدد، حث نائب نائب الرئيس جمهورية روسيا الاتحادية على بذل جهودها داخل مجلس الأمن وخارجه؛ من أجل وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. من جانبه، جدد القائم بأعمال السفير الروسي موقف بلاده الرافض لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والداعي إلى هدنة فورية في غزة