استشهاد شاب برصاصة قناص حوثي في تعز العميد طارق صالح يبحث مع السفير الروسي مستجدات الاوضاع الإقليمية من نواة المقاومة الى الشراكة في الدولة مأرب نموذج .. لقاء تشاوري موسع لتعزيز الوفاق الوطني بين المكونات الوطنية واشنطن تعلن أن قواتها أسقطت عددا من الطائرات المسيرة فوق مياه البحر الأحمر شبكة NBC الأمريكية تكشف تعمد الإدارة الأمريكية إفشال الضربات الجوية على مواقع المليشيات الموالية لايران تحركات سعودية مفاجئة أفشلت خطط المليشيات الحوثية لمحاصرة تصدير المشتقات النفطية الى أوروبا والعالم في 3 حكم خلال اسبوع… السجن 31 عاماً في 3 قضايا تلاحق عمران خان في باكيستان لماذا تطالب اكثر من ثلث زوجات الجيش الإسرائيلي الذي شارك في غزة بالطلاق؟ مركز أبحاث إسرائيلي يكشف دمارا مروعا في مكونات الأسرة اليهودية قوات أمريكية ضخمة في قواعد عسكرية خطيرة ..بعضها في دول عربية .. إليك أبرز أماكن تواجدها المبعوث الأممي يصل طهران ويعرض عليها الإجراءات الأممية لتحقيق السلام والهدوء في اليمن وإيران تعترض على تصنيف الحوثيين كإرهابيين
بحث نائب رئيس الجمهورية ،قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، اليوم السبت،عبر تقنية الإتصال المرئي مع القائم بأعمال سفير جمهورية روسيا الاتحادية “يفغيني كودروف”؛ تطورات الأوضاع اليمنية والإقليمية والدولية.
وخلال الاتصال المرئي ناقش الجانبان ،المستجدات على الساحة اليمنية والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
كما تطرق اللقاء إلى الهجمات الحوثية، المدفوعة إيرانيًا، على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتداعياتها الكارثية على الشعب اليمني قبل غيره. وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا، مؤكدًا أهمية تطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد طارق صالح رفض استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية القضية الفلسطينية؛ للهروب من عملية السلام في اليمن والاستحقاقات المفروضة عليها كدفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين مشيرًا إلى متاجرتها بالقضية الفلسطينية واستغلالها لتحشيد الشباب المغرر بهم وتفجير الأوضاع في الداخل اليمني.
وجدد العميد طارق صالح تأكيد الموقف اليمني الثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم في غزة والضفة الغربية.
وفي هذا الصدد، حث نائب نائب الرئيس جمهورية روسيا الاتحادية على بذل جهودها داخل مجلس الأمن وخارجه؛ من أجل وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. من جانبه، جدد القائم بأعمال السفير الروسي موقف بلاده الرافض لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والداعي إلى هدنة فورية في غزة