واشنطن تعلن أن قواتها أسقطت عددا من الطائرات المسيرة فوق مياه البحر الأحمر

السبت 03 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت واشنطن أن قواتها البحرية أسقطت عددا من الطائرات الحوثية المسيرة فوق مياه البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في إيجاز لها عبر منشور على منصة إكس: في حوالي الساعة 10:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) من يوم 2 فبراير، اشتبكت سفينة يو إس إس كارني (DDG 64) مع مركبة جوية بدون طيار وأسقطتها فوق خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتابعت في وقت لاحق من نفس اليوم، في حوالي الساعة 4:40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أربع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين كانت جاهزة للإطلاق. واوضح الإيجاز أن القوات الأمريكية حددت الطائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وبعد ذلك قامت القوات الأمريكية بضرب الطائرات بدون طيار وتدميرها دفاعًا عن النفس.

وأشار إلى أنه في الساعة 9:20 مساءً (بتوقيت صنعاء)، اشتبكت طائرات USS Laboon (DDG 58) وطائرات F/A-18 من مجموعة Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group وأسقطت سبع طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وأكدت القيادة المركزية أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية الأخرى.